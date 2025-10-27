21:17  27 октября
Силы обороны отразили наступление россиян в Донецкой области
20:07  27 октября
РФ атаковала важный энергообъект на Черниговщине
16:59  27 октября
Завтра в Украине будет дождь, кое-где выпадет снег
UA | RU
UA | RU
27 октября 2025, 20:47

Львов продолжит реализовывать культурную стратегию даже без официального статуса: детали

27 октября 2025, 20:47
Читайте також українською мовою
Читайте також
українською мовою

Несмотря на то, что титул Европейской столицы культуры 2030 года получили Никшич (Черногория) и Левен (Бельгия), Львов не останавливается — команда города планирует воплотить свою культурную программу, созданную во время подготовки к конкурсу

Об этом сообщает Суспільне Культура, передае RegioNews.

Идея заявки Львова – "Ответственность быть" – призвана рассказать Европе историю современной Украины через культуру, опыт войны, заботу и воображение.

"Мы показали миру настоящую Украину – творческую, сильную, открытую. Для нас это не конец, а новый этап", — заявил мэр Львова Андрей Садовый.

В рамках программы Львов планирует реализовать десятки проектов, среди которых артинициат Response_Ability с привлечением мировых художников, фестиваль Borderland 2030, Android Opera с выступлением андроида Веры во Львовской опере, проект "Улицы имен", а также интеграцию города в европейские культурные маршруты.

"Мы будем работать с идеями, смыслами и политиками, которые предложили в заявке, вне зависимости от результата конкурса. У нас уже есть партнеры, готовые поддержать реализацию проектов", — подчеркнула директор Института стратегии культуры Юлия Хомчин.

По словам заместителя министерства культуры Галины Григоренко, финансирование программы будет диверсифицированным — из городского, государственного, международного и частного секторов.

Львов стал первым украинским городом, дошедшим до финала конкурса "Европейская столица культуры". И хотя он не получил статуса, он остается на культурной карте Европы как символ устойчивости, творчества и единения даже во время войны.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Львов культура
Во Львове "нарко-бизнесмены" вырастили каннабису более чем на 3 миллиона
22 октября 2025, 19:46
Во Львове мотоцикл столкнулся с Ford: погибла несовершеннолетняя пассажирка
22 октября 2025, 14:14
Торговля психотропами: во Львове будут судить 30-летнюю женщину за "закладки"
22 октября 2025, 08:23
Все новости »
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
Одна из стран ЕС выделила 150 000 евро в поддержку украинской энергетики
27 октября 2025, 21:49
Стало известно, какой теме посвящено большинство песен Нацотбора-2026
27 октября 2025, 21:40
Журналист Гордон признался, почему не воюют его сыновья призывного возраста
27 октября 2025, 21:33
DeepSeek становится ключом к военному превосходству Китая, — Reuters
27 октября 2025, 21:26
ДТП в Ровенской области: жена водителя погибла на месте
27 октября 2025, 21:20
Силы обороны отразили наступление россиян в Донецкой области
27 октября 2025, 21:17
Под предлогом проверки купюр псевдоработники банка выманили у жительницы Тернопольщины 34 тыс. грн
27 октября 2025, 21:08
Зеленский назвал главную цель россиян в Донецкой области
27 октября 2025, 20:51
В Днепре спасают военного, получившего тяжелое ранение мозга
27 октября 2025, 20:45
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Владимир Фесенко
Алексей Гончаренко
Все блоги »