Несмотря на то, что титул Европейской столицы культуры 2030 года получили Никшич (Черногория) и Левен (Бельгия), Львов не останавливается — команда города планирует воплотить свою культурную программу, созданную во время подготовки к конкурсу

Идея заявки Львова – "Ответственность быть" – призвана рассказать Европе историю современной Украины через культуру, опыт войны, заботу и воображение.

"Мы показали миру настоящую Украину – творческую, сильную, открытую. Для нас это не конец, а новый этап", — заявил мэр Львова Андрей Садовый.

В рамках программы Львов планирует реализовать десятки проектов, среди которых артинициат Response_Ability с привлечением мировых художников, фестиваль Borderland 2030, Android Opera с выступлением андроида Веры во Львовской опере, проект "Улицы имен", а также интеграцию города в европейские культурные маршруты.

"Мы будем работать с идеями, смыслами и политиками, которые предложили в заявке, вне зависимости от результата конкурса. У нас уже есть партнеры, готовые поддержать реализацию проектов", — подчеркнула директор Института стратегии культуры Юлия Хомчин.

По словам заместителя министерства культуры Галины Григоренко, финансирование программы будет диверсифицированным — из городского, государственного, международного и частного секторов.

Львов стал первым украинским городом, дошедшим до финала конкурса "Европейская столица культуры". И хотя он не получил статуса, он остается на культурной карте Европы как символ устойчивости, творчества и единения даже во время войны.