Попри те, що титул Європейської столиці культури 2030 отримали Никшич (Чорногорія) та Левен (Бельгія), Львів не зупиняється — команда міста планує втілити свою культурну програму, створену під час підготовки до конкурсу

Про це повідомляє Суспільне Культура, передає RegioNews.

Ідея заявки Львова — "Відповідальність бути" — покликана розповісти Європі історію сучасної України через культуру, досвід війни, турботу та уяву.

"Ми показали світові справжню Україну — творчу, сильну, відкриту. Для нас це не кінець, а новий етап", — заявив мер Львова Андрій Садовий.

У межах програми Львів планує реалізувати десятки проєктів, серед яких артініціатива Response_Ability із залученням світових митців, фестиваль Borderland 2030, Android Opera із виступом андроїда Віри у Львівській опері, проєкт "Вулиці імен", а також інтеграцію міста у європейські культурні маршрути.

"Ми будемо працювати з ідеями, сенсами й політиками, які запропонували у заявці, незалежно від результату конкурсу. У нас уже є партнери, готові підтримати реалізацію проєктів", — підкреслила директорка Інституту стратегії культури Юлія Хомчин.

За словами заступниці міністерки культури Галини Григоренко, фінансування програми буде диверсифікованим — із міського, державного, міжнародного та приватного секторів.

Львів став першим українським містом, що дійшло до фіналу конкурсу "Європейська столиця культури". І хоч не здобув статус, він залишається на культурній карті Європи як символ стійкості, творчості та єднання навіть у час війни.