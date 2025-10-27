21:17  27 жовтня
Сили оборони відбили наступ росіян на Донеччині
20:07  27 жовтня
РФ атакувала важливий енергооб'єкт на Чернігівщині
16:59  27 жовтня
Завтра в Україні дощитиме, подекуди випаде сніг
UA | RU
UA | RU
27 жовтня 2025, 20:47

Львів продовжить реалізовувати культурну стратегію навіть без офіційного статусу: деталі

27 жовтня 2025, 20:47
Читайте также на русском языке
Читайте также
на русском языке

Попри те, що титул Європейської столиці культури 2030 отримали Никшич (Чорногорія) та Левен (Бельгія), Львів не зупиняється — команда міста планує втілити свою культурну програму, створену під час підготовки до конкурсу

Про це повідомляє Суспільне Культура, передає RegioNews.

Ідея заявки Львова — "Відповідальність бути" — покликана розповісти Європі історію сучасної України через культуру, досвід війни, турботу та уяву.

"Ми показали світові справжню Україну — творчу, сильну, відкриту. Для нас це не кінець, а новий етап", — заявив мер Львова Андрій Садовий.

У межах програми Львів планує реалізувати десятки проєктів, серед яких артініціатива Response_Ability із залученням світових митців, фестиваль Borderland 2030, Android Opera із виступом андроїда Віри у Львівській опері, проєкт "Вулиці імен", а також інтеграцію міста у європейські культурні маршрути.

"Ми будемо працювати з ідеями, сенсами й політиками, які запропонували у заявці, незалежно від результату конкурсу. У нас уже є партнери, готові підтримати реалізацію проєктів", — підкреслила директорка Інституту стратегії культури Юлія Хомчин.

За словами заступниці міністерки культури Галини Григоренко, фінансування програми буде диверсифікованим — із міського, державного, міжнародного та приватного секторів.

Львів став першим українським містом, що дійшло до фіналу конкурсу "Європейська столиця культури". І хоч не здобув статус, він залишається на культурній карті Європи як символ стійкості, творчості та єднання навіть у час війни.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Львів культура
У Львові "нарко-бізнесмени" виростили канабісу на понад 3 мільйони
22 жовтня 2025, 19:46
У Львові мотоцикл зіткнувся з Ford: загинула неповнолітня пасажирка
22 жовтня 2025, 14:14
Торгівля психотропами: у Львові судитимуть 30-річну жінку за "закладки"
22 жовтня 2025, 08:23
Всі новини »
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
В Україні різко почали змінюватися ціни на картоплю: з чим це пов'язано та які цінники в супермаркетах
27 жовтня 2025, 23:30
В Україні дорожчають овочі: що найбільше зросло в ціні за тиждень
27 жовтня 2025, 23:00
Стало відомо, які регіони залишаться без електроенергії вже завтра: інформація від Укренерго
27 жовтня 2025, 22:57
Українська зима зникає на очах: інфографіка показала, як за 22 роки зменшилася кількість снігу
27 жовтня 2025, 22:51
Банки масово блокують рахунки: юристи назвали небезпечні слова у призначенні платежу
27 жовтня 2025, 22:47
В Україні заблокували 33 TikTok-акаунти з рекламою азартних ігор
27 жовтня 2025, 22:39
Журнал Time змінив обкладинку з Трампом: що змусило
27 жовтня 2025, 22:10
У Києві 28 жовтня діятимуть погодинні відключення світла
27 жовтня 2025, 22:05
Одна із країн ЄС виділила 150 000 євро на підтримку української енергетики
27 жовтня 2025, 21:49
Українці розкритикували Радіодиктант-2025: яка причина
27 жовтня 2025, 21:44
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Володимир Фесенко
Олексій Гончаренко
Всі блоги »