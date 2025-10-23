16:09  23 октября
14 лет тюрьмы получил агент РФ, готовивший убийства общественных активистов в Одессе
13:48  23 октября
Киев готовится к самому тяжелому отопительному сезону за время войны – Кличко
13:35  23 октября
На оккупированном Запорожье детей вынуждают петь гимн РФ
23 октября 2025, 18:25

Во Львовской области разоблачили контрабандиста, который вез телефоны и духи на 16,6 млн грн

23 октября 2025, 18:25
Фото: Бюро экономической безопасности Украины
На границе с Польшей правоохранители остановили попытку незаконного ввоза большой партии товаров, среди которых телефоны и духи на миллионы гривен

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности Украины, передает RegioNews.

Во Львовской области детективы Бюро экономической безопасности разоблачили схему незаконного перемещения товаров через государственную границу. В ходе расследования выяснилось, что местный житель пытался перевезти в Украину значительную партию товаров, утаив их от таможенного контроля.

Контрабанда была обнаружена во время проверки на пункте пропуска

Согласно данным следствия, мужчина воспользовался международным пунктом пропуска "Долгобычув - Угринов" и незаконно ввез более 400 мобильных телефонов известных брендов, а также более 3,3 тысяч единиц парфюмерной продукции. Чтобы избежать обнаружения, он спрятал контрабанду в коробках с мясными изделиями, надеясь таким образом обойти проверку.

Товар был спрятан в коробках с мясными изделиями.

Стоимость изъятого груза, по результатам товароведческой экспертизы, составляет 16,6 миллиона гривен. Все незаконно перевезенное имущество изъято и передано на хранение.

В настоящее время фигуранту сообщено о подозрении в совершении контрабанды товаров. Досудебное расследование продолжается, правоохранители устанавливают других возможных участников схемы и обстоятельства ее организации.

Ранее сообщалось, в Украине снова фиксируют рост теневого рынка сигарет. Эксперты предупреждают: если тенденция не изменится, государство может потерять миллиарды гривен налоговых поступлений, а потребители получить продукцию сомнительного качества.

таможня контрабанда перевозчики Львовская область мобильный телефон парфюмерия незаконная деятельность
