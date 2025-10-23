Фото: Бюро экономической безопасности Украины

На границе с Польшей правоохранители остановили попытку незаконного ввоза большой партии товаров, среди которых телефоны и духи на миллионы гривен

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности Украины, передает RegioNews.

Во Львовской области детективы Бюро экономической безопасности разоблачили схему незаконного перемещения товаров через государственную границу. В ходе расследования выяснилось, что местный житель пытался перевезти в Украину значительную партию товаров, утаив их от таможенного контроля.

Контрабанда была обнаружена во время проверки на пункте пропуска

Согласно данным следствия, мужчина воспользовался международным пунктом пропуска "Долгобычув - Угринов" и незаконно ввез более 400 мобильных телефонов известных брендов, а также более 3,3 тысяч единиц парфюмерной продукции. Чтобы избежать обнаружения, он спрятал контрабанду в коробках с мясными изделиями, надеясь таким образом обойти проверку.

Товар был спрятан в коробках с мясными изделиями.

Стоимость изъятого груза, по результатам товароведческой экспертизы, составляет 16,6 миллиона гривен. Все незаконно перевезенное имущество изъято и передано на хранение.

В настоящее время фигуранту сообщено о подозрении в совершении контрабанды товаров. Досудебное расследование продолжается, правоохранители устанавливают других возможных участников схемы и обстоятельства ее организации.

