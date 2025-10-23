Фото: Бюро економічної безпеки України

На кордоні з Польщею правоохоронці зупинили спробу незаконного ввезення великої партії товарів, серед яких телефони та парфуми на мільйони гривень

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки України, передає RegioNews.

У Львівській області детективи Бюро економічної безпеки викрили схему незаконного переміщення товарів через державний кордон. Під час розслідування з’ясувалося, що місцевий мешканець намагався перевезти в Україну значну партію товарів, приховавши їх від митного контролю.

Контрабанду виявили під час перевірки на пункті пропуску

За даними слідства, чоловік скористався міжнародним пунктом пропуску "Долгобичув – Угринів" і незаконно ввіз понад 400 мобільних телефонів відомих брендів, а також більш ніж 3,3 тисячі одиниць парфумерної продукції. Щоб уникнути виявлення, він сховав контрабанду у коробках з м’ясними виробами, сподіваючись таким чином обійти перевірку.

Товар був захований у коробках з м’ясними виробами

Вартість вилученого вантажу, за результатами товарознавчої експертизи, становить 16,6 мільйона гривень. Усе незаконно перевезене майно вилучено та передано на зберігання.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні контрабанди товарів. Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють інших можливих учасників схеми та обставини її організації.

