16:09  23 жовтня
14 років тюрми отримав агент РФ, який готував убивства громадських активістів в Одесі
13:48  23 жовтня
Київ готується до найважчого опалювального сезону за час війни – Кличко
13:35  23 жовтня
На окупованому Запоріжжі дітей змушують співати гімн РФ
23 жовтня 2025, 18:25

На Львівщині викрили контрабандиста, який віз телефони та парфуми на 16,6 млн грн

23 жовтня 2025, 18:25
Фото: Бюро економічної безпеки України
На кордоні з Польщею правоохоронці зупинили спробу незаконного ввезення великої партії товарів, серед яких телефони та парфуми на мільйони гривень

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки України, передає RegioNews.

У Львівській області детективи Бюро економічної безпеки викрили схему незаконного переміщення товарів через державний кордон. Під час розслідування з’ясувалося, що місцевий мешканець намагався перевезти в Україну значну партію товарів, приховавши їх від митного контролю.

Контрабанду виявили під час перевірки на пункті пропуску

За даними слідства, чоловік скористався міжнародним пунктом пропуску "Долгобичув – Угринів" і незаконно ввіз понад 400 мобільних телефонів відомих брендів, а також більш ніж 3,3 тисячі одиниць парфумерної продукції. Щоб уникнути виявлення, він сховав контрабанду у коробках з м’ясними виробами, сподіваючись таким чином обійти перевірку.

Товар був захований у коробках з м’ясними виробами

Вартість вилученого вантажу, за результатами товарознавчої експертизи, становить 16,6 мільйона гривень. Усе незаконно перевезене майно вилучено та передано на зберігання.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні контрабанди товарів. Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють інших можливих учасників схеми та обставини її організації.

Раніше повідомлялося, в Україні знову фіксують зростання тіньового ринку сигарет. Експерти попереджають: якщо тенденція не зміниться, держава може втратити мільярди гривень податкових надходжень, а споживачі – отримати продукцію сумнівної якості.

митниця контрабанда перевізники Львівська область мобільний телефон парфюмерія незаконна діяльність
На Закарпатті прикордонники викрили контрабанду алкоголю і цигарок на понад 2 млн грн
23 жовтня 2025, 14:15
На Львівщині судитимуть чоловіка за зухвале пограбування АЗС
23 жовтня 2025, 08:24
34 тис. грн штрафу: начальника ТЦК на Львівщині покарали за призов доглядальника тяжкохворого батька
22 жовтня 2025, 10:46
Всі новини »
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
У Дніпрі затримали двох чоловіків за викрадення посилок із поштоматів
23 жовтня 2025, 20:09
У Рівному 10-річний хлопчик потрапив під колеса авто на нерегульованому переході
23 жовтня 2025, 19:51
На Волині викрили організовану групу, яка переправляла військовозобов'язаних до ЄС за $5000
23 жовтня 2025, 19:19
На Прикарпатті затримали 41-річного раніше судимого чоловіка за збут наркотиків і боєприпасів
23 жовтня 2025, 19:06
Російські безпілотники атакували два райони Дніпропетровщини: пошкоджені приватні будинки, дитсадок та агрофірма
23 жовтня 2025, 18:57
Схопив ніж і напав: у Запоріжжі чоловік жорстоко вбив товариша під час застілля
23 жовтня 2025, 17:40
Україна повернула 1 000 тіл загиблих військових
23 жовтня 2025, 17:15
У Києві під час атаки РФ пошкоджено квартиру заступника начальника Полтавської ОВА
23 жовтня 2025, 16:59
5 тисяч доларів за мандрівку через Тису: на Закарпатті затримали організатора схеми для ухилянтів
23 жовтня 2025, 16:55
