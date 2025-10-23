На Львівщині викрили контрабандиста, який віз телефони та парфуми на 16,6 млн грн
На кордоні з Польщею правоохоронці зупинили спробу незаконного ввезення великої партії товарів, серед яких телефони та парфуми на мільйони гривень
Про це повідомляє Бюро економічної безпеки України, передає RegioNews.
У Львівській області детективи Бюро економічної безпеки викрили схему незаконного переміщення товарів через державний кордон. Під час розслідування з’ясувалося, що місцевий мешканець намагався перевезти в Україну значну партію товарів, приховавши їх від митного контролю.
За даними слідства, чоловік скористався міжнародним пунктом пропуску "Долгобичув – Угринів" і незаконно ввіз понад 400 мобільних телефонів відомих брендів, а також більш ніж 3,3 тисячі одиниць парфумерної продукції. Щоб уникнути виявлення, він сховав контрабанду у коробках з м’ясними виробами, сподіваючись таким чином обійти перевірку.
Вартість вилученого вантажу, за результатами товарознавчої експертизи, становить 16,6 мільйона гривень. Усе незаконно перевезене майно вилучено та передано на зберігання.
Наразі фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні контрабанди товарів. Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють інших можливих учасників схеми та обставини її організації.
Раніше повідомлялося, в Україні знову фіксують зростання тіньового ринку сигарет. Експерти попереджають: якщо тенденція не зміниться, держава може втратити мільярди гривень податкових надходжень, а споживачі – отримати продукцію сумнівної якості.