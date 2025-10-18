12:22  18 октября
РФ атаковала энергообъект на Черниговщине: без света осталось 17 тысяч потребителей
10:55  18 октября
В Харьковской области в результате российских обстрелов погиб 58-летний мужчина
09:55  18 октября
Ночью россияне атаковали Полтавщину дронами, повреждено предприятие
UA | RU
UA | RU
18 октября 2025, 16:59

Во Львове запускают автобусы вместо трамваев: названа причина

18 октября 2025, 16:59
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В городе пустят автобусы вместо трамваев, готовясь к блекаутам

Как передает RegioNews, об этом сообщает Львовский городской совет.

Во Львове протестуют транспортную инфраструктуру на случай возможных блекаутов, будут отрабатывать сценарий локального обесточивания Лычаковского района.

"В связи с этим трамваи № 1, № 2 и № 7, которые имеют там конечные остановки, в субботу не будут курсировать. В то же время организуют временные альтернативные и усилят действующие автобусные маршруты, пролегающие рядом с трамвайными линиями", – говорится в сообщении.

В мэрии говорят, что тестирование позволит проверить готовность транспортной системы функционировать в условиях частичного отсутствия электроснабжения, а также отработать взаимодействие перевозчиков и логистику всех служб.

Напомним, Львов купит автобусы почти на 15 млн евро. Власти города подписали договор с местным производителем "Электро" на закупку 48 современных низкопольных автобусов.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Львов отключения света транспорт трамвай автобус
Экструдница Украинского католического университета во Львове заявила об изнасиловании коллегой
18 октября 2025, 15:29
Львовоблэнерго требует от РФ более 15 млн грн компенсации за ущерб из-за вооруженной агрессии
17 октября 2025, 19:56
Во Львове расследуют смерть двоих детей в больнице
14 октября 2025, 20:50
Все новости »
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
В Украине снова экстренные отключения электроэнергии
18 октября 2025, 18:19
Двое иностранцев устроили резню на заправке в Тернопольской области
18 октября 2025, 17:25
Перевозчик из Тернополя устроил бизнес на незаконной переправке мужчин за границу
18 октября 2025, 16:13
Экструдница Украинского католического университета во Львове заявила об изнасиловании коллегой
18 октября 2025, 15:29
В Волынской области на границе с Польшей может быть затруднено движение транспорта
18 октября 2025, 14:39
Родители детей с инвалидностью могут получить отсрочку в Резервр+
18 октября 2025, 13:40
Россияне ударили по общежитию в Харькове
18 октября 2025, 13:28
РФ атаковала энергообъект на Черниговщине: без света осталось 17 тысяч потребителей
18 октября 2025, 12:22
Зеленский после встречи с Трампом провел разговор с европейскими лидерами
18 октября 2025, 11:25
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Все публикации »
Вадим Денисенко
Ирина Геращенко
Владимир Фесенко
Все блоги »