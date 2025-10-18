Во Львове запускают автобусы вместо трамваев: названа причина

иллюстративное фото: из открытых источников

Как передает RegioNews, об этом сообщает Львовский городской совет.

Во Львове протестуют транспортную инфраструктуру на случай возможных блекаутов, будут отрабатывать сценарий локального обесточивания Лычаковского района.

"В связи с этим трамваи № 1, № 2 и № 7, которые имеют там конечные остановки, в субботу не будут курсировать. В то же время организуют временные альтернативные и усилят действующие автобусные маршруты, пролегающие рядом с трамвайными линиями", – говорится в сообщении.

В мэрии говорят, что тестирование позволит проверить готовность транспортной системы функционировать в условиях частичного отсутствия электроснабжения, а также отработать взаимодействие перевозчиков и логистику всех служб.

Напомним, Львов купит автобусы почти на 15 млн евро. Власти города подписали договор с местным производителем "Электро" на закупку 48 современных низкопольных автобусов.