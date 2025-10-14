Фото: Нацполиция

Двое малолетних детей скончались 22 сентября в больнице во Львове. Известно, что у мальчика и девочки были недостатки здоровья

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

После смерти детей в больнице правоохранители начали уголовное производство. Речь идет о возможном ненадлежащем исполнении обязанностей по охране жизни и здоровью детей. Тот, кто в этом виноват, может получить наказание в виде ограничения свободы сроком от трех до пяти лет или лишения свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет или без такого.

"В настоящее время продолжается досудебное расследование, проводятся безотлагательные следственные действия", - сообщили в полиции.

