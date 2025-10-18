12:22  18 жовтня
18 жовтня 2025, 16:59

У Львові запускають автобуси замість трамваїв: названа причина

18 жовтня 2025, 16:59
ілюстративне фото: з відкритих джерел
У місті пустять автобуси замість трамваїв готуючись до блекаутів

Як передає RegioNews, про це повідомляє Львівська міська рада.

У Львові протестують транспортну інфраструктуру на випадок можливих блекаутів, відпрацьовуватимуть сценарій локального знеструмлення Личаківського району.

"У зв’язку з цим, трамваї № 1, № 2 та № 7, які мають там кінцеві зупинки, в суботу не курсуватимуть. Натомість організують тимчасові альтернативні та підсилять діючі автобусні маршрути, що пролягають поруч із трамвайними лініями", – йдеться у повідомленні.

В мерії кажуть, що тестування дасть змогу перевірити готовність транспортної системи функціонувати в умовах часткової відсутності електропостачання, а також відпрацювати взаємодію перевізників і логістику всіх служб.

Нагадаємо, Львів купить автобусів майже на 15 млн євро. Влада міста підписали договір із місцевим виробником "Електро” на закупівлю 48 сучасних низькопідлогових автобусів.

Експрацівниця Українського католицького університету у Львові заявила про зґвалтування колегою
18 жовтня 2025, 15:29
Львівобленерго вимагає від РФ понад 15 млн грн компенсації за збитки через збройну агресію
17 жовтня 2025, 19:56
У Львові розслідують смерть двох дітей в лікарні
14 жовтня 2025, 20:50
Двоє іноземців влаштували різанину на заправці у Тернопільській області
18 жовтня 2025, 17:25
Перевізник із Тернополя влаштував бізнес на незаконному переправленню чоловіків за кордон
18 жовтня 2025, 16:13
Експрацівниця Українського католицького університету у Львові заявила про зґвалтування колегою
18 жовтня 2025, 15:29
У Волинській області на кордоні з Польщею може бути ускладнено рух транспорту
18 жовтня 2025, 14:39
Батьки дітей з інвалідністю можуть отримати відстрочку в Резерв+
18 жовтня 2025, 13:40
Росіяни вдарили по гуртожитку в Харкові
18 жовтня 2025, 13:28
РФ атакувала енергооб’єкт на Чернігівщині: без світла залишились 17 тисяч споживачів
18 жовтня 2025, 12:22
Зеленський після зустрічі з Трампом провів розмову з європейськими лідерами
18 жовтня 2025, 11:25
На Харківщині внаслідок російського обстрілу загинув 58-річний чоловік
18 жовтня 2025, 10:55
