У Львові запускають автобуси замість трамваїв: названа причина

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У місті пустять автобуси замість трамваїв готуючись до блекаутів

Як передає RegioNews, про це повідомляє Львівська міська рада.

У Львові протестують транспортну інфраструктуру на випадок можливих блекаутів, відпрацьовуватимуть сценарій локального знеструмлення Личаківського району.

"У зв’язку з цим, трамваї № 1, № 2 та № 7, які мають там кінцеві зупинки, в суботу не курсуватимуть. Натомість організують тимчасові альтернативні та підсилять діючі автобусні маршрути, що пролягають поруч із трамвайними лініями", – йдеться у повідомленні.

В мерії кажуть, що тестування дасть змогу перевірити готовність транспортної системи функціонувати в умовах часткової відсутності електропостачання, а також відпрацювати взаємодію перевізників і логістику всіх служб.

Нагадаємо, Львів купить автобусів майже на 15 млн євро. Влада міста підписали договір із місцевим виробником "Електро” на закупівлю 48 сучасних низькопідлогових автобусів.