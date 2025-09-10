Львов купит автобусов почти на 15 млн евро

фото: Львовский городской совет

Во Львове заключили соглашение с местным производителем "Электрон" о закупке 48 новых автобусов

Как передает RegioNews, об этом сообщил Львовский городской совет.

"Сегодня в Ратуше подписали договор с местным производителем Электро на закупку 48 современных низкопольных автобусов для Львова. Это стало возможным благодаря кредиту Европейского инвестиционного банка, которого город ждал с 2018 года. И после всех процедур только теперь можем претворить его в жизнь", – говорится в сообщении.

Автобусы будут оснащены кондиционерами, пандусами, местами для людей на колесных креслах. Каждый автобус будет вмещать до 100 пассажиров.

Стоимость одного автобуса составляет около 300 тысяч евро с налогами. Таким образом, за все автобусы придется заплатить 14,4 миллиона евро.

