16:52  10 сентября
Депутата из Закарпатья подозревают в незаконной торговле сигаретами
15:33  10 сентября
Погода в Украине 11 сентября – где ожидаются дожди
13:15  10 сентября
На Полтавщине мужчина побил знакомого до смерти
10 сентября 2025, 20:41

Львов купит автобусов почти на 15 млн евро

10 сентября 2025, 20:41
фото: Львовский городской совет
Во Львове заключили соглашение с местным производителем "Электрон" о закупке 48 новых автобусов

Как передает RegioNews, об этом сообщил Львовский городской совет.

"Сегодня в Ратуше подписали договор с местным производителем Электро на закупку 48 современных низкопольных автобусов для Львова. Это стало возможным благодаря кредиту Европейского инвестиционного банка, которого город ждал с 2018 года. И после всех процедур только теперь можем претворить его в жизнь", – говорится в сообщении.

Автобусы будут оснащены кондиционерами, пандусами, местами для людей на колесных креслах. Каждый автобус будет вмещать до 100 пассажиров.

Стоимость одного автобуса составляет около 300 тысяч евро с налогами. Таким образом, за все автобусы придется заплатить 14,4 миллиона евро.

Напомним, в июле перевернулся рейсовый автобус Львов-Прага. ДТП произошло во Львовской области. Пятерых пострадавших госпитализировали.

10 сентября 2025
07 августа 2025
