Експрацівниця Українського католицького університету у Львові заявила про зґвалтування колегою

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "Українську правду".

За словами жінки, вона повідомила про інцидент керівництву, а також звернулася до поліції. Попри це, чоловік залишився працювати в УКУ і згодом мобілізувався до ЗСУ, а правоохоронці закрили кримінальне провадження.

У виші кажуть, що провели перевірку, яка визнала випадок "деструктивними стосунками" між працівниками. Комітет начального закладу, до складу якого зокрема увійшли психолог та юрист, спілкувалися із працівницею, співробітником, якого та звинуватила в насильстві, а також зібрали свідчення їхніх колег і керівника.

