12:22  18 жовтня
РФ атакувала енергооб’єкт на Чернігівщині: без світла залишились 17 тисяч споживачів
10:55  18 жовтня
На Харківщині внаслідок російського обстрілу загинув 58-річний чоловік
09:55  18 жовтня
Уночі росіяни атакувала Полтавщину дронами, пошкоджено підприємство
18 жовтня 2025, 15:29

Експрацівниця Українського католицького університету у Львові заявила про зґвалтування колегою

18 жовтня 2025, 15:29
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Колишня співробітниця Українського католицького університету заявила, що стала жертвою сексуального насильства з боку колеги

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "Українську правду".

За словами жінки, вона повідомила про інцидент керівництву, а також звернулася до поліції. Попри це, чоловік залишився працювати в УКУ і згодом мобілізувався до ЗСУ, а правоохоронці закрили кримінальне провадження.

У виші кажуть, що провели перевірку, яка визнала випадок "деструктивними стосунками" між працівниками. Комітет начального закладу, до складу якого зокрема увійшли психолог та юрист, спілкувалися із працівницею, співробітником, якого та звинуватила в насильстві, а також зібрали свідчення їхніх колег і керівника.

Як повідомлялось, першокурсники Львівської політехніки масово виїжджають за кордон. Це пов’язано з наближенням віку, коли перетин державного кордону стане обмеженим.

16 жовтня 2025
07 серпня 2025
