Двоє малолітніх дітей померли 22 вересня в лікарні у Львові. Відомо, що хлопчик і дівчинка мали вади здоров'я

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.

Після смерті дітей в лікарні правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Йдеться про можливе неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей. Той, хто в цьому винен, може отримати покарання у вигляді обмеження волі на строк від трьох до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

"На даний час триває досудове розслідування, проводяться невідкладні слідчі дії", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, на Житомирщині будуть судити лікарку. Вона проігнорувала результати обстеження пацієнта та допустила перевищення дози анестезіологічного препарату. Після цього стан пацієнта погіршився. Проте вона не надала йому медичної допомоги. Чоловік помер на операційному столі через серцево-судинну недостатність.