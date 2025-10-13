12:50  13 жовтня
13 жовтня 2025, 18:27

Смертельна аварія на Львівщині: загинув пасажир, двоє водіїв у лікарні

13 жовтня 2025, 18:27
Фото: Національна поліція України
Правоохоронці з’ясовують причини аварії, у якій загинув пасажир мікроавтобуса, а двоє водіїв отримали травми

Про це повідомляє пресслужба поліції у Львівській області, передає RegioNews.

На Львівщині поліцейські з’ясовують обставини смертельної дорожньо-транспортної пригоди, що сталася вдень 13 жовтня поблизу міста Сокаль. Аварія трапилася близько 13:40 на автодорозі між Сокалем і селом Тартаків.

За попередніми даними слідства, на трасі зіткнулися мікроавтобус BMW під керуванням 37-річного мешканця Львівщини та легковий автомобіль Ford Galaxy, яким керував 43-річний житель Сокаля. У результаті зіткнення пасажир BMW – 74-річний чоловік із одного з сіл Шептицького району – загинув на місці події. Обидва водії отримали травми різного ступеня тяжкості й були доставлені до медичного закладу.

За фактом події відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 8 років із можливим позбавленням права керувати транспортом. Поліція продовжує розслідування.

Раніше повідомлялося, на Одещині 40-річна жінка, перебуваючи напідпитку, викрала авто, щоб "здійснити поїздку до моря". Зловмисниці тепер може загрожувати до 5 років ув’язнення.

