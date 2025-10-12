16:13  12 жовтня
Шестирічна гімнастка зі Львівщини встановила світовий рекорд – 223 підйоми з переворотом

Фото: "Еспресо"
Маленька спортсменка Регіна Абрамова змогла виконати вправу 223 рази поспіль, перевищивши попередній результат у 80 повторів майже утричі

Про це повідомляє "Еспресо", передає RegioNews.

Рекорд було офіційно зафіксовано представниками Національного реєстру рекордів України. Фахівці підтвердили, що це досягнення є найкращим у світі серед дітей вікової категорії до семи років.

За словами спостерігачів, дівчинка продемонструвала виняткову витривалість і технічну підготовку, що свідчить про високий рівень її тренувань.

Юна спортсменка після встановлення рекорду

Довідка. Юна гімнастка займається спортом з раннього дитинства. Її перший рекорд вона встановила у п'ятирічному віці, коли піднялася на Говерлу, ставши наймолодшою учасницею сходження в Україні. Крім того, Регіна вже занесена до Національного реєстру рекордів із результатом у висінні на кільцях – 4 хвилини 10 секунд.

Раніше повідомлялося, на Одещині відкрили унікальну локацію, створену з тисяч морських мушель. Стало відомо, що лабіринт із рапанів не лише приваблює туристів, а й може потрапити до міжнародного реєстру рекордів.

