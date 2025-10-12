Фото: "Еспресо"

Про це повідомляє "Еспресо", передає RegioNews.

Рекорд було офіційно зафіксовано представниками Національного реєстру рекордів України. Фахівці підтвердили, що це досягнення є найкращим у світі серед дітей вікової категорії до семи років.

За словами спостерігачів, дівчинка продемонструвала виняткову витривалість і технічну підготовку, що свідчить про високий рівень її тренувань.

Юна спортсменка після встановлення рекорду

Довідка. Юна гімнастка займається спортом з раннього дитинства. Її перший рекорд вона встановила у п'ятирічному віці, коли піднялася на Говерлу, ставши наймолодшою учасницею сходження в Україні. Крім того, Регіна вже занесена до Національного реєстру рекордів із результатом у висінні на кільцях – 4 хвилини 10 секунд.

