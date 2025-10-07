Умерла 20-летняя украинская художественная гимнастка Елизавета Хоровинкина

Фото: НУФВСУ

Об этом сообщила пресс-служба Национального университета физического воспитания и спорта Украины, где училась спортсменка, передает RegioNews.

Причину смерти не разглашают.

"Мы помним Лизу как светлого, доброго, искреннего человека, который излучал тепло и вдохновение. Он был не только отличницей и усердной студенткой, но и настоящей фанаткой своего дела - гимнастики. Ее любовь к спорту, настойчивость и искренность ощущались в каждом движении, каждом слове, каждому слове", – говорится в сообщении университета.

Елизавета Хоровинкина завоевала спортивные награды на всеукраинских и международных турнирах. В 2021 году она получила звание мастера спорта Украины.

Напомним, в прошлом году умер украинский боксер Вячеслав Узелков. Он закончил карьеру в 2013 году. В последнем поединке Узелков уступил сербу Геарду Аетовичу.