08 жовтня 2025, 09:58

На 92-му році життя помер перший воротар львівських "Карпат"

08 жовтня 2025, 09:58
Фото: ФК "Карпати"
У неділю, 5 жовтня, на 92-му році життя перестало битися серце Юрія Федоровича Сусли, першого воротаря в історії львівських "Карпат"

Про це повідомив клуб на своїй офіційній сторінці, передає RegioNews.

Юрій Сусла народився 5 лютого 1934 року в Перечині на Закарпатті. Він захищав ворота "Карпат"у першому матчі клубу – 21 квітня 1963 року проти гомельського "Локомотива" (1:0).

Сусла провів за команду 77 поєдинків, ставши найстарішим футболістом в історії клубу.

Наприкінці 1966 року Юрій Сусла увійшов до тренерського штабу "Карпат", з яким виграв Кубок СРСР.

Працював тренером групи підготовки СДЮШОР "Карпати", виховавши низку відомих українських воротарів: Богдана Шуста, Андрія Тлумака, Віталія Постранського, Богдана Когута, Романа Мисака та інших.

Поминальна панахида відбудеться у середу, 8 жовтня, о 12:00 в костелі Святого Антонія Падуанського за адресою: вулиця Личаківська, 49.

Нагадаємо, днями у віці 20 років померла українська художня гімнастка Єлизавета Хоровінкіна.Дівчина здобувала спортивні нагороди на всеукраїнських та міжнародних турнірах. У 2021 році отримала звання майстра спорту України.

Читайте також: Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну

