12:44  06 жовтня
Синоптик попередила про погіршення погоди в кількох областях
08:54  06 жовтня
На Кіровоградщині в орендованій квартирі знайшли мертвою 17-річну дівчину
07:23  06 жовтня
У Вінниці чоловік вистрілив хлопцю в обличчя – його затримали
06 жовтня 2025, 14:11

На Львівщині судитимуть правоохоронця, який сфальсифікував протокол, аби "прикрити" посадовця за п’яне ДТП

06 жовтня 2025, 14:11
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Працівники ДБР повідомили про підозру правоохоронцю, який сфальсифікував протокол, щоб посадовець уникнув відповідальності за скоєну аварію

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

За даними слідства, у червні 2025 року у Шептицькому районі Львівської області працівник митниці, перебуваючи за кермом автомобіля Citroen у стані алкогольного сп’яніння врізався у відбійник. На місце ДТП прибув співробітник поліції, який встановив факт порушення.

Правоохоронець пообіцяв "прикрити" митника і склав протокол про адміністративне правопорушення на іншу особу – знайомого інспектора, який також приїхав на місце події. У результаті було підроблено два документи – протокол "Про порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна" та протокол "Про пошкодження автомобільних доріг, вулиць, дорожніх споруд, залізничних переїздів, технічних засобів регулювання дорожнього руху".

За скоєне правоохоронцю загрожує до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, на початку жовтня у Львівській області маршрутка врізалася у вантажівку. Внаслідок аварії травми отримали 8 пасажирів маршрутки.

03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Вадим Денисенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
