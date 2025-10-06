На Львівщині судитимуть правоохоронця, який сфальсифікував протокол, аби "прикрити" посадовця за п’яне ДТП

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Працівники ДБР повідомили про підозру правоохоронцю, який сфальсифікував протокол, щоб посадовець уникнув відповідальності за скоєну аварію

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

За даними слідства, у червні 2025 року у Шептицькому районі Львівської області працівник митниці, перебуваючи за кермом автомобіля Citroen у стані алкогольного сп’яніння врізався у відбійник. На місце ДТП прибув співробітник поліції, який встановив факт порушення.

Правоохоронець пообіцяв "прикрити" митника і склав протокол про адміністративне правопорушення на іншу особу – знайомого інспектора, який також приїхав на місце події. У результаті було підроблено два документи – протокол "Про порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна" та протокол "Про пошкодження автомобільних доріг, вулиць, дорожніх споруд, залізничних переїздів, технічних засобів регулювання дорожнього руху".

За скоєне правоохоронцю загрожує до трьох років позбавлення волі.

