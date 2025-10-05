18:32  04 жовтня
З 10 жовтня Укрзалізниця запускає щоденний поїзд Київ-Бухарест
10:38  05 жовтня
Смертельна пожежа на Київщині: троє людей загинули, серед них двоє дітей
12:20  05 жовтня
На Київщині водій автомобіля Audi A6 скоїв наїзд – 38-річний пішохід загинув на місці
UA | RU
UA | RU
05 жовтня 2025, 10:14

На Львівщині під час комбінованого удару в ніч на 5 жовтня загинули 2 людини, ще 2 поранені

05 жовтня 2025, 10:14
Читайте также на русском языке
Фото: Телеграм/Львівич
Читайте также
на русском языке

У Львівській області тривають ліквідаційні роботи після нічного удару по житлових і критичних об’єктах

Про це повідомляють у Львівській ОВА, передає RegioNews.

У Львівській області внаслідок нічного комбінованого удару, здійсненого безпілотниками та крилатими ракетами, за попередніми даними загинули дві людини, ще двоє отримали поранення. Інцидент спричинив руйнування в кількох населених пунктах, пошкоджено житлові та інші об’єкти інфраструктури.

На місцях працюють усі необхідні служби, включно з рятувальниками, медиками та аварійними бригадами. Вони проводять ліквідацію наслідків, надають допомогу постраждалим та оцінюють масштаби руйнувань.

Місцеві органи влади закликають жителів залишатися обережними та дотримуватися правил безпеки. Рятувальні роботи тривають, інформація про стан постраждалих і пошкоджені об’єкти уточнюється.

Інформація щодо події оновлюється. В ОВА усім загиблим виявляють шану, а рідним та близьким висловлюють співчуття.

Раніше повідомлялося, у Львові в індустріальному парку Sparrow спалахнула пожежа через ворожий обстріл. Фахівці вже локалізували осередок вогню. Масштаби збитків досі встановлюють.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
обстріл Львівська область ракета шахеди Масований удар поранені загиблі БПЛА
Влучання у приватний сектор і багатоповерхівку: наслідки нічної атаки на Запоріжжя
05 жовтня 2025, 09:50
Масована атака РФ у ніч на 5 жовтня: під обстрілом 7 областей України, є загиблі
05 жовтня 2025, 08:57
На Київщині позашляховик вилетів із дороги та врізався в стовп: загинули дві людини
04 жовтня 2025, 19:08
Всі новини »
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
Масована атака РФ: понад 20 об'єктів під ударом, ППО знищила сотні цілей
05 жовтня 2025, 14:32
На Харківщині проведуть діалог влади та бізнесу: обговорять виклики і рішення для агросектору
05 жовтня 2025, 14:01
Війна і дефіцит матеріалів: українці можуть готуватися до зростання цін на квартири
05 жовтня 2025, 13:39
У Києві на дитячому майданчику побили 13-річного школяра: поліція встановила трьох підлітків
05 жовтня 2025, 13:24
РФ завдала ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури України: наслідки
05 жовтня 2025, 12:50
На Київщині водій автомобіля Audi A6 скоїв наїзд – 38-річний пішохід загинув на місці
05 жовтня 2025, 12:20
Ворожі ракети зруйнували будинок на Львівщині: загинула сім’я з чотирьох людей, серед них – 15-річна дівчинка
05 жовтня 2025, 11:46
Масована нічна атака РФ: понад 500 дронів і 50 ракет атакували Україну, п’ятеро загиблих
05 жовтня 2025, 11:19
Смертельна пожежа на Київщині: троє людей загинули, серед них двоє дітей
05 жовтня 2025, 10:38
Харківщина під обстрілом: загинула жінка, пошкоджені будинки та господарчі споруди
05 жовтня 2025, 10:30
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Володимир Фесенко
Всі блоги »