Фото: Телеграм/Львівич

У Львівській області тривають ліквідаційні роботи після нічного удару по житлових і критичних об’єктах

Про це повідомляють у Львівській ОВА, передає RegioNews.

У Львівській області внаслідок нічного комбінованого удару, здійсненого безпілотниками та крилатими ракетами, за попередніми даними загинули дві людини, ще двоє отримали поранення. Інцидент спричинив руйнування в кількох населених пунктах, пошкоджено житлові та інші об’єкти інфраструктури.

На місцях працюють усі необхідні служби, включно з рятувальниками, медиками та аварійними бригадами. Вони проводять ліквідацію наслідків, надають допомогу постраждалим та оцінюють масштаби руйнувань.

Місцеві органи влади закликають жителів залишатися обережними та дотримуватися правил безпеки. Рятувальні роботи тривають, інформація про стан постраждалих і пошкоджені об’єкти уточнюється.

Інформація щодо події оновлюється. В ОВА усім загиблим виявляють шану, а рідним та близьким висловлюють співчуття.

Раніше повідомлялося, у Львові в індустріальному парку Sparrow спалахнула пожежа через ворожий обстріл. Фахівці вже локалізували осередок вогню. Масштаби збитків досі встановлюють.