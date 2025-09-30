08:33  30 вересня
Побиття ветерана на Львівщині: поліція встановлює деталі інциденту
На Харківщині через вибух боєприпаса постраждав підліток
"Дуже складно": співачка Надя Дорофєєва відверто розповіла про свою дієту
Побиття ветерана на Львівщині: поліція встановлює деталі інциденту

Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили допис, авторка якого повідомила про побиття ветерана російсько-української війни в місті Пустомити Львівського району

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що офіційного звернення щодо цієї ситуації до територіальних підрозділів поліції Львівської області не надходило.

Однак співробітники відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції №2 зареєстрували інформацію та встановлюють обставини події, а також осіб, які завдали тілесних ушкоджень потерпілому.

Вирішується питання правової кваліфікації інциденту.

Нагадаємо, у Херсоні поліцейського засудили до трьох років за побиття військового. За даними слідства, подія сталася у серпні 2024 року під час святкування Дня Незалежності.

