На Львовщине столкнулись два мотоцикла: три человека в больнице
ДТП произошло 28 сентября около 14:20 на автодороге "Буск-Красное" недалеко от поселка Красное Золочевского района
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Столкнулись мотоциклы Kovi Jnc 300, которым управлял 17-летний подросток, и Suzuki под управлением 21-летнего парня.
В результате аварии травмировались оба водителя и пассажир Suzuki, 27-летний мужчина. Всех пострадавших госпитализировали.
По данному факту возбуждено уголовное производство. Правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП.
Напомним, 26 сентября на Львовщине полицейский на Skoda Octavia сбил лося. От полученных травм погиб 63-летний пассажир авто.
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
Микроавтобус с сюрпризом: на границе с Польшей обнаружили почти 200 iPhone, спрятанных в колесе
29 сентября 2025, 15:13ДТП в Киевской области: отбойник насквозь проткнул микроавтобус, есть погибший и пострадавший
29 сентября 2025, 14:52На Буковине разоблачили схему нелегальной переправки мужчин за границу
29 сентября 2025, 14:41Хотела купить дрова: в Харькове женщина стала жертвой мошенника
29 сентября 2025, 14:35Новый шанс на жизнь: в Харькове при поддержке международных партнеров заработала современная протезная лаборатория
29 сентября 2025, 14:14Корабельная артиллерия в "бойлерах": СБУ разоблачила схему переправки вооружения в РФ
29 сентября 2025, 14:05На Житомирщине перевернулось авто: погиб человек, еще один – в больнице
29 сентября 2025, 13:56В Одессе поезд сбил насмерть женщину
29 сентября 2025, 13:40В Херсоне в результате обстрела погиб мужчина
29 сентября 2025, 13:27
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Все блоги »