На Львівщині зіткнулися два мотоцикли: троє людей у лікарні
ДТП сталася 28 вересня близько 14:20 на автодорозі "Буськ-Красне" неподалік селища Красне Золочівського району
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Зіткнулися мотоцикли Kovi Jnc 300, яким керував 17-річний хлопець, та Suzuki під керуванням 21-річного молодика.
У результаті аварії травмувалися обидва водії та пасажир Suzuki, 27-річний чоловік. Усіх постраждалих госпіталізували.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці з’ясовують всі обставини ДТП.
Нагадаємо, 26 вересня на Львівщині поліцейський на Skoda Octavia збив лося. Від отриманих травм загинув 63-річний пасажир авто.
