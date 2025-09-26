00:50  26 вересня
В Україні подорожчали яйця: які тепер ціни
08:50  26 вересня
На Сумщині чоловік підірвався на міні, збираючи гриби
08:32  26 вересня
У Києві директорка автошколи продавала фіктивні свідоцтва про навчання
26 вересня 2025, 17:19

На Львівщині поліцейський на авто збив лося: загинув 63-річний пасажир

26 вересня 2025, 17:19
Фото: ілюстративне
На автодорозі у Шептицькому районі легковик поліції врізався в лося, що призвело до загибелі пасажира та госпіталізації водія

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у Львівській області, передає RegioNews.

У п'ятницю, 26 вересня, на автодорозі "Жовква–Шептицький" неподалік міста Великі Мости Шептицького району сталася дорожньо-транспортна пригода за участі поліцейського та лося. Внаслідок аварії загинув 63-річний пасажир легковика, водій отримав травми та був госпіталізований.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Skoda Octavia, працівник поліції Львівщини, здійснив наїзд на тварину, яка раптово вибігла на проїжджу частину. Пасажир загинув на місці події від отриманих травм, водій отримав тілесні ушкодження. Ознак сп’яніння у нього не виявлено.

Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

