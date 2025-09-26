На Львівщині Audi вилетіла в кювет: постраждали три дитини, зокрема немовля
ДТП сталася 25 вересня близько 14:00 в селі Олексичі Стрийського району
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
За попередніми даними, 29-річна водійка Audi під час обгону вантажівки не впоралася з керуванням та з’їхала в кювет.
У результаті травми отримали троє пасажирів – новонароджена дитина, 5-річна дівчинка та 7-річний хлопчик. Усіх госпіталізували.
За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження.
Нагадаємо, ввечері 23 вересня на Кіровоградщині BMW збив чотирьох пішоходів. Двоє дітей загинули, двоє дорослих отримали травми.
