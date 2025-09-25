12:51  25 вересня
25 вересня 2025, 14:52

На Львівщині розшукали водія, який насмерть збив пішохода і втік

25 вересня 2025, 14:52
Фото: Національна поліція України
Правоохоронці використали записи камер спостереження, щоб встановити особу водія, який після смертельної аварії намагався уникнути відповідальності

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.

Поліцейські Львівщини встановили та розшукали водія, який у ніч на 24 вересня смертельно травмував пішохода поблизу села Свірж Львівського району та залишив місце події. Загиблим виявився 57-річний житель району. Від отриманих ушкоджень чоловік помер ще до приїзду медиків.

Для встановлення обставин трагедії та пошуку водія-втікача правоохоронці залучили оперативників кримінальної поліції, слідчих транспортного підрозділу та працівників управління кримінального аналізу. Одним із ключових інструментів розслідування стали записи з камер відеоспостереження системи "Безпечна Львівщина". Завдяки цим матеріалам поліцейські з’ясували, що до наїзду причетний 49-річний львів’янин, який керував автомобілем марки Volkswagen.

Чоловіка виявили у місті Винники Львівського району. Його автомобіль вилучили та помістили на спеціальний майданчик для проведення експертизи.

За даним фактом відкрито кримінальні провадження за двома статтями: ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі людини) та ч.1 ст.135 (залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за цими статтями передбачає до восьми років ув’язнення.

Раніше повідомлялося, на Кіровоградщині внаслідок наїзду BMW загинули двоє підлітків, а ще двоє дорослих дістали серйозні травми. Слідчі встановлюють деталі трагедії та з’ясовують, що саме передувало смертельній ДТП.

