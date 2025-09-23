Во Львовской области на границе с Польшей задержали партию iPhone 17 и электронных сигарет
На границе с Польшей разоблачили схемы незаконного перемещения товаров на 2 млн гривен
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.
В пункте пропуска "Краковец" во время проверки микроавтобуса Mercedes, прибывшего из Германии, пограничники нашли 1440 электронных сигарет, которые 34-летний украинец спрятал под личными вещами.
В тот же день во время осмотра рейсового автобуса в этом же пункте пропуска обнаружили шесть новых iPhone 17. Водитель пояснил, что телефоны являются "передачей".
Напомним, ночью 20 сентября в пункте пропуска "Ужгород" пограничники вместе с таможенниками пресекли попытку незаконного ввоза новых смартфонов Apple. Правоохранители изъяли десятки новеньких iPhone 17 Pro Max.
Утром 20 сентября во Львовской области задержали контрабанду почти 150 iPhone стоимостью более 6 миллионов.