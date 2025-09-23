Фото: ГПСУ

На границе с Польшей разоблачили схемы незаконного перемещения товаров на 2 млн гривен

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

В пункте пропуска "Краковец" во время проверки микроавтобуса Mercedes, прибывшего из Германии, пограничники нашли 1440 электронных сигарет, которые 34-летний украинец спрятал под личными вещами.

В тот же день во время осмотра рейсового автобуса в этом же пункте пропуска обнаружили шесть новых iPhone 17. Водитель пояснил, что телефоны являются "передачей".

Напомним, ночью 20 сентября в пункте пропуска "Ужгород" пограничники вместе с таможенниками пресекли попытку незаконного ввоза новых смартфонов Apple. Правоохранители изъяли десятки новеньких iPhone 17 Pro Max.

Утром 20 сентября во Львовской области задержали контрабанду почти 150 iPhone стоимостью более 6 миллионов.