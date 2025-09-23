Фото: ДПСУ

На кордоні з Польщею викрили схеми незаконного переміщення товарів на 2 млн гривень

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

У пункті пропуску "Краківець" під час перевірки мікроавтобуса Mercedes, , що прибув із Німеччини, прикордонники знайшли 1440 електронних сигарет, які 34-річний українець сховав під особистими речами.

Того ж дня під час огляду рейсового автобуса у цьому ж пункті пропуску виявили шість нових iPhone 17. Водій пояснив, що телефони є "передачею".

Нагадаємо, вночі 20 вересня у пункті пропуску "Ужгород" прикордонники разом із митниками зупинили спробу незаконного ввезення нових смартфонів Apple. Правоохоронці вилучили десятки новеньких iPhone 17 Pro Max.

Вранці 20 вересня на Львівщині затримали контрабанду майже 150 iPhone вартістю понад 6 мільйонів.