11:45  23 вересня
У Києві водій втік після смертельного ДТП: його будуть судити
11:51  23 вересня
На Львівщині – дві смерті від лептоспірозу лише за вересень
12:58  23 вересня
500 доларів за фіктивний діагноз: поліція затримала кардіолога у Тернополі
UA | RU
UA | RU
23 вересня 2025, 15:36

На Львівщині на кордоні з Польщею затримали партію iPhone 17 та електронних сигарет

23 вересня 2025, 15:36
Читайте также на русском языке
Фото: ДПСУ
Читайте также
на русском языке

На кордоні з Польщею викрили схеми незаконного переміщення товарів на 2 млн гривень

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

У пункті пропуску "Краківець" під час перевірки мікроавтобуса Mercedes, , що прибув із Німеччини, прикордонники знайшли 1440 електронних сигарет, які 34-річний українець сховав під особистими речами.

Того ж дня під час огляду рейсового автобуса у цьому ж пункті пропуску виявили шість нових iPhone 17. Водій пояснив, що телефони є "передачею".

Нагадаємо, вночі 20 вересня у пункті пропуску "Ужгород" прикордонники разом із митниками зупинили спробу незаконного ввезення нових смартфонів Apple. Правоохоронці вилучили десятки новеньких iPhone 17 Pro Max.

Вранці 20 вересня на Львівщині затримали контрабанду майже 150 iPhone вартістю понад 6 мільйонів.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Львівська область контрабанда смартфон iPhone
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
На Львівщині митники вилучили російські добавки та волосся з Африки на понад мільйон гривень
23 вересня 2025, 18:03
На Київщині 21-річний чоловік отримав тяжкі травми внаслідок сутички
23 вересня 2025, 17:57
На Рівненщині командир в/ч змушував підлеглих будувати його будинок
23 вересня 2025, 17:41
Кава в Україні подорожчає: на скільки підскочать суми у чеку
23 вересня 2025, 17:36
У Запоріжжі легковик врізався в електроопору: водія затисло в салоні
23 вересня 2025, 17:23
У Києві померла 24-річна породілля з опіками понад 80% тіла після удару по Святошинському району
23 вересня 2025, 17:13
Легковик і мотоцикл зіткнулися на Івано-Франківщині – постраждав 15-річний мотоцикліст
23 вересня 2025, 16:58
У прифронтових регіонах можна буде отримати грант на бізнес: кого стосується
23 вересня 2025, 16:55
Росіяни атакували дроном громаду на Сумщині: двоє поранених
23 вересня 2025, 16:47
"Системно працюємо з депутатами Верховної Ради України для посилення підтримки громад Харківської області", — Олег Синєгубов
23 вересня 2025, 16:30
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Всі блоги »