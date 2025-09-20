13:50  20 сентября
20 сентября 2025, 16:52

Во Львовской области задержали контрабанду почти 150 iPhone стоимостью более 6 миллионов

20 сентября 2025, 16:52
Фото: Львовская таможня
В субботу, 20 сентября, около 10:00 на пункте пропуска "Шегини-Медика" пограничники остановили два микроавтобуса Renault и Mercedes с контрабандными гаджетами

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Львовскую таможню.

Микроавтобусы въезжали в Украину из Польши. За рулем находились 41-летний житель Львовщины и 43-летний житель Буковины.

В декларациях мужчины указали, что перевозят только личные вещи. Однако их подозрительное поведение вызывало сомнения у таможенников. При сканировании автомобилей система зафиксировала аномалии.

Углубленный досмотр подтвердил подозрения: в багажных отделениях обнаружили 49 и 99 iPhone. Часть смартфонов пытались спрятать в специально оборудованном тайнике.

В общей сложности таможенники изъяли 148 телефонов Apple. Предварительная стоимость контрабанды оценивается в более чем 6 миллионов гривен.

Таможенники оформили протоколы по факту нарушения таможенных правил.

Напомним, ночью 20 сентября в пункте пропуска "Ужгород" пограничники вместе с таможенниками остановили попытку незаконного ввоза новых смартфонов Apple. Правоохранители изъяли десятки новеньких iPhone 17 Pro Max.

