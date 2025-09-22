Фото: Львовская таможня

В пункте пропуска "Рава-Русская – Хребенное" таможенники остановили кроссовер Peugeot, которым из Польши возвращалась жительница Львовщины

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Львовскую таможню.

Несмотря на то, что 32-летняя женщина выбрала "зеленый коридор", в машине обнаружили десять iPhone 15 и 16 телефонов Samsung. Техника была спрятана в специально обустроенном тайнике в правом крыле авто.

Примерная стоимость изъятых гаджетов составляет 750 тысяч гривен.

По факту нарушения таможенных правил составили протокол.

Напомним, ночью 20 сентября в пункте пропуска "Ужгород" пограничники вместе с таможенниками пресекли попытку незаконного ввоза новых смартфонов Apple. Правоохранители изъяли десятки новеньких iPhone 17 Pro Max.

Утром 20 сентября во Львовской области задержали контрабанду почти 150 iPhone стоимостью более 6 миллионов.