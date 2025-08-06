Травили людей и похищали деньги: в Кировоградской области задержали опасную банду

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Полицейские Кировоградщины задержали преступную группировку, которая отравляла граждан, похищала деньги с их банковских счетов и требовала фиктивных долгов

Об этом сообщил руководитель Нацполиции Иван Выговский, передает RegioNews.

Организатор банды — 44-летний криминальный авторитет по прозвищу "Васо", ранее бывший "смотрящим" за Кропивницким СИЗО.

Под руководством "Васо" шестеро подельников обманом получали доступ к банковским счетам пострадавших, а в отдельных случаях травили их психотропными препаратами, такими как клофелин или азалептол.

Каждый участник выполнял свою роль в схеме: одни входили в доверие к жертвам и подсыпали лекарства, другие угоняли телефоны, взламывали мобильный банкинг и переводили деньги на подставные счета.

Зафиксировано не менее 10 эпизодов преступной деятельности. Пострадали как военные, так и гражданские.

Общая сумма ущерба составляет более 400 000 гривен.

Полиция задержала всех злоумышленников, изъяла доказательства и сообщила семи фигурантам о подозрении. Им грозит до 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, в Днепре правоохранители разоблачили деятельность крупной преступной организации , занимавшейся масштабным оборотом наркотиков. Организатором схемы оказался 32-летний местный житель, наладивший продажу наркотических и психотропных веществ не только в городе и области, но и в местах лишения свободы.