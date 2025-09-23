На Львівщині викрили банду, яка вимагала гроші в сиріт-переселенців: суд виніс вирок

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

На Львівщині засуджено трьох учасників організованої злочинної групи, які тероризували мешканців регіону та займалися рекетирством

Про це повідомило управління СБУ у Львівській області, передає RegioNews.

Стрийський міськрайонний суд виніс вирок: організатора банди засуджено на 7,5 років, а двох учасників – на 7 років позбавлення волі.

Під час спецоперації у 2024 році СБУ затримала лідера та активних учасників ОЗГ. До складу банди входили троє мешканців області з кримінальним минулим, які створювали штучні конфліктні ситуації та "обкладали даниною" місцевих жителів.

Серед потерпілих були як мешканці райцентру, так і підлітки-сироти, які переїхали на Львівщину через російську агресію.

В одному із задокументованих випадків зловмисники вимагали кошти від дитини-сироти за"спокійне життя" в містечку. Щомісячна плата за "безпеку" становила близько 10 тисяч гривень.

