09:43  23 вересня
$6 500 за мовчання про СЗЧ: хмельницькі поліцейські заблокували корупційну схему
07:39  23 вересня
Побили та пограбували: поліція затримала підозрюваних у грабежі в Києві
00:20  23 вересня
Співачка Юлія Саніна зізналась, через що може сваритися з чоловіком
23 вересня 2025, 08:16

На Львівщині викрили банду, яка вимагала гроші в сиріт-переселенців: суд виніс вирок

23 вересня 2025, 08:16
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
На Львівщині засуджено трьох учасників організованої злочинної групи, які тероризували мешканців регіону та займалися рекетирством

Про це повідомило управління СБУ у Львівській області, передає RegioNews.

Стрийський міськрайонний суд виніс вирок: організатора банди засуджено на 7,5 років, а двох учасників – на 7 років позбавлення волі.

Під час спецоперації у 2024 році СБУ затримала лідера та активних учасників ОЗГ. До складу банди входили троє мешканців області з кримінальним минулим, які створювали штучні конфліктні ситуації та "обкладали даниною" місцевих жителів.

Серед потерпілих були як мешканці райцентру, так і підлітки-сироти, які переїхали на Львівщину через російську агресію.

В одному із задокументованих випадків зловмисники вимагали кошти від дитини-сироти за"спокійне життя" в містечку. Щомісячна плата за "безпеку" становила близько 10 тисяч гривень.

Нагадаємо, поліцейські Кіровоградщини затримали злочинне угруповання, яке отруювало громадян, викрадало гроші з їхніх банківських рахунків та вимагало фіктивні борги. Організатор банди – 44-річний кримінальний авторитет на прізвисько "Васо", який раніше був "смотрящим"за Кропивницьким СІЗО.

