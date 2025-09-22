На Львівщині затримали чоловіка, який підірвав гранату в Зимній Воді

Фото: Національна поліція

У селі Зимна Вода Львівського району поліцейські затримали 43-річного місцевого жителя, який кинув гранату на вулиці

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що після інциденту чоловік намагався втекти, але правоохоронці оперативно встановили його місцеперебування і затримали.

За фактом події слідчі відкрили кримінальне провадження.

Порушнику загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.

Нині триває досудове розслідування, поліцейські встановлюють мотиви дій чоловіка та походження гранати.

Нагадаємо, в селі Зимна Вода Львівського району ввечері 21 вересня стався вибух. Внаслідок інциденту було пошкоджено вікна житлових будинків, автомобілі та огорожі. На щастя, ніхто не постраждав.