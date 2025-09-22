Фото: Львівська митниця

На кордоні з Польщею митники зупинили незаконне ввезення товарів на понад 1,3 млн гривень

Про це повідомляє Львівська митниця, передає RegioNews.

В пункті пропуску "Угринів – Долгобичув" митники під час огляду мікроавтобуса Mercedes, яким кермувала 37-річна жителька Рівненщини, виявили 180 шприц-ручок MOTS-c. Цей препарат використовують для підвищення витривалості, покращення обміну речовин, омолодження та схуднення.

Жінка обрала для проходження "зелений коридор" і стверджувала, що не знала про характеристики вантажу, який нібито передали їй у Німеччині для перевезення в Україну. За попередніми оцінками, вартість вилученого становить близько 900 тис. грн.

Ще одну знахідку митники зафіксували у Краківці. Там під час перевірки рейсового автобуса "Прага – Кам’янець-Подільський" у водія виявили 96 незадекларованих тестерів парфумів Chanel на суму близько 400 тис. грн.

За обома випадками складені протоколи про порушення митних правил.

