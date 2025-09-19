Фото: поліція Львівської області

Жінка використовувала довіру знайомого, щоб отримати доступ до його банківських рахунків і привласнити гроші

Про це повідомляє поліція Льввської області, передає RegioNews.

Правоохоронці Львівщини викрили жінку, яка шляхом обману заволоділа коштами свого знайомого. Зловмисниця отримала доступ до особистих даних потерпілого та використовувала їх для незаконного зняття грошей. За скоєне їй загрожує до восьми років позбавлення волі.

31-річну жительку Кривого Рогу, раніше судиму за крадіжки, затримали оперативники Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області спільно з кримінальною поліцією та слідчими Яворівського районного відділу поліції.

За даними слідства, жінка під приводом оформлення кредитної картки ввійшла в довіру до 65-річного мешканця Самбірського району та отримала від нього 5 тисяч гривень, які не повернула. Пізніше вона дізналася код підтвердження для зняття коштів з іншого банківського рахунку потерпілого та незаконно заволоділа ще 15 тисячами гривень. Крім того, зловмисниця скористалася особистими даними пенсіонера, щоб увійти в систему онлайн-банкінгу й привласнити ще понад 6 тисяч гривень.

Слідчі повідомили жінці про підозру за ч.4 ст.185 (крадіжка), ч.4 ст.190 (шахрайство) та ч.1 ст.361 (несанкціоноване втручання в роботу електронних систем) Кримінального кодексу України. Суд обрав підозрюваній тримання під вартою з можливістю внесення застави. Досудове розслідування триває.

