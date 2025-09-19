Фото: полиция

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Один из дронов упал на открытой территории, другой – во двор частного дома. В обоих случаях боевые части не сдетонировали, так что взрывотехники уничтожили их путем подрыва.

Правоохранители призывают жителей быть особенно внимательными и в случае обнаружения снарядов, гранат, обломков дронов или других подозрительных предметов немедленно звонить по телефону 102. Прикасаться к таким находкам или пытаться их переместить категорически запрещено – это может стоить жизни.

Напомним, в Кировоградской области взрывотехники уничтожили 50-килограммовую боевую часть вражеского дрона. После падения БпЛА не сдетонировал и представлял опасность для людей.