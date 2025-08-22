Фото: Politico

Об этом сообщает Общественное, передает RegioNews.

Ракета "Фламинго" может преодолевать расстояние до трех тысяч километров и нести боевую часть весом более тонны.

Гендиректор компании Fire Point Ирина Терех рассказала, что сначала ракеты изготовлялись розового цвета. Это была шутка в коллективе по поводу участия женщин в военных проектах. Впоследствии цвет сменили на более практичный для камуфляжа. По ее словам, женщина, отвечающая за производство, до сих пор работает в компании.

Терех также сообщила, что ракета уже запущена в серийное производство. Компания выпускает около 200 единиц в месяц. Ранее президент Владимир Зеленский анонсировал массовый выпуск "Фламинго" этой зимой и заявил, что к декабрю их количество значительно вырастет.

Ранее сообщалось, Украина начала производство новых ракет "Фламинго" со скоростью около одной в день. Теперь планируется нарастить производство до более чем 200 ракет в месяц.