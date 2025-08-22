11:54  22 августа
Находка с ледникового периода: на Полтавщине обнаружили бивень мамонта
09:35  22 августа
Беременность в 15 лет: в Харькове осудили мужчину за сексуальное преступление
07:05  22 августа
Вместо балкона – дом: житель Одессы расширил жилье за счет охранной зоны
UA | RU
UA | RU
22 августа 2025, 14:01

Politico показал кадры испытаний украинской крылатой ракеты "Фламинго" и дрона FP-1

22 августа 2025, 14:01
Читайте також українською мовою
Фото: Politico
Читайте також
українською мовою

Американское издание опубликовало видео испытаний украинской крылатой ракеты "Фламинго" и дрона FP-1

Об этом сообщает Общественное, передает RegioNews.

Ракета "Фламинго" может преодолевать расстояние до трех тысяч километров и нести боевую часть весом более тонны.

Гендиректор компании Fire Point Ирина Терех рассказала, что сначала ракеты изготовлялись розового цвета. Это была шутка в коллективе по поводу участия женщин в военных проектах. Впоследствии цвет сменили на более практичный для камуфляжа. По ее словам, женщина, отвечающая за производство, до сих пор работает в компании.

Терех также сообщила, что ракета уже запущена в серийное производство. Компания выпускает около 200 единиц в месяц. Ранее президент Владимир Зеленский анонсировал массовый выпуск "Фламинго" этой зимой и заявил, что к декабрю их количество значительно вырастет.

Ранее сообщалось, Украина начала производство новых ракет "Фламинго" со скоростью около одной в день. Теперь планируется нарастить производство до более чем 200 ракет в месяц.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина производство оборона ракета Зеленский Владимир дроны Фламинго FP-1
Румыния готова предоставить авиаподдержку Украине в войне с РФ
22 августа 2025, 13:30
Россия запустила более полусотни БПЛА: как отработала ПВО
22 августа 2025, 10:37
В Офисе Президента планируют кадровые изменения – там будут работать ветераны и военные
22 августа 2025, 10:17
Все новости »
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
В Харьковской области при поддержке Чехии открылся центр для переселенцев из Донецкой области
22 августа 2025, 14:12
Нардеп Кузнецов получал миллионы на аренду жилья от государства, а его жена купила имение в Киеве – расследование
22 августа 2025, 14:07
Румыния готова предоставить авиаподдержку Украине в войне с РФ
22 августа 2025, 13:30
Государству возвращен земельный участок стоимостью 2,4 млн грн в Днепропетровской области
22 августа 2025, 13:17
В Черкасской области в результате ДТП пострадал 21-летний мотоциклист
22 августа 2025, 13:01
Взятка за отсрочку: в Кировоградской области задержали директора колледжа
22 августа 2025, 12:53
Последствия обстрела Львова: повреждены десятки домов, детсад и админсооружения
22 августа 2025, 12:38
В Киеве задержали 49-летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании 15-летней девушки
22 августа 2025, 12:25
В Донецкой области военный руководитель организовал фиктивные выплаты подчиненным на 2 млн грн
22 августа 2025, 12:13
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Все публикации »
Остап Дроздов
Геннадий Друзенко
Вадим Денисенко
Все блоги »