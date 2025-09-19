12:53  19 вересня
19 вересня 2025, 17:21

У Львові презентували український підводний дрон TOLOKA з дальністю до 2000 км

19 вересня 2025, 17:21
Фото: Telegram/Львівич
Його показали в рамках найбільшого у світі інвестсаміту оборонних технологій Defense Tech Valley 2025, де демонстрували новітні розробки для військової сфери

Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали, передає RegioNews.

Інженери з України показали три модифікації підводного дрона TLK 1000, довжина яких коливається від 4 до 12 метрів. За інформацією розробників, апарати здатні долати відстань до 2000 км і перевозити до 5 тонн корисного вантажу.

Презентація підкреслила розвиток оборонних технологій у країні та демонструє прагнення українських виробників розширювати можливості безпілотних систем у різних середовищах. Учасники саміту змогли ознайомитися з технічними характеристиками та потенційними сферами застосування нових дронів, зокрема у морських операціях.

Модель TLK 1000 може перевозити до 5 тонн вантажу

Захід Defense Tech Valley 2025 зібрав інвесторів та фахівців з усього світу, що дозволяє Україні показати свої розробки на міжнародній платформі та встановлювати нові контакти для подальшого розвитку оборонної галузі.

Нагадаємо, у серпні Politico опублікувало кадри випробувань української крилатої ракети "Фламінго" та дрона FP-1. За даними розробників, ракета здатна долати відстань до 3000 км і перевозити бойову частину вагою понад одну тонну.

