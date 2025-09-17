Фото: Катерина Луцишин/ Instagram

Про це в дописі особистої сторінки в Instagram повідомила львівська блогерка Катерина Луцишин, передає RegioNews.

Львівська блогерка висловила свою думку щодо виховання дітей у російськомовних родинах, заявивши, що такі діти зазнають соціальної ізоляції та сприймаються однолітками як "другосортні". У своїх соціальних мережах вона зазначила, що її власні діти не вивчають російську мову, а знають українську та англійську, що, на її переконання, дозволяє уникнути конфліктів у комунікації з однолітками.

Блогерка Катерина Луцишин висловила свою позицію у соцмережах

За словами блогерки, її діти у школі та серед друзів уникають спілкування з російськомовними дітьми, бо останніх сприймають як потенційних ворогів через асоціації з сучасними подіями. Вона зазначає, що такі діти рідко мають тісні контакти з іншими, і це, на її думку, негативно впливає на їхнє соціальне становище.

Блогерка підкреслила, що не розуміє мотивації батьків, які обирають для своїх дітей російську мову, і назвала такий вибір свідомим обмеженням перспектив дитини. У коментарях під її дописом розгорілися активні дискусії, де користувачі висловлюють як підтримку, так і критику її позиції.

Тема викликала широкий резонанс у соцмережах та серед користувачів, які обговорюють мовне виховання, соціальну інтеграцію дітей і вплив мовної політики на їхнє сприйняття однолітками. Обговорення також зачіпає питання освіти, соціальних норм і формування національної ідентичності серед молодшого покоління.

Нагадаємо, проти блогерки Мандзюк, яка публічно заявляла про готовність своїх дітей бити інших за мову, розпочали кримінальне провадження. Деталі справи поки невідомі, але вже з’явилися підтвердження від поліції Хмельницької області.