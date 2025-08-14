17:33  14 августа
Харьков и Бородянка присоединятся к тестированию 5G в Украине
18:12  14 августа
14 августа скончался львовский режиссер и заслуженный работник культуры Мирослав Мединский
13:56  14 августа
Фура с тоннами Coca-Cola перевернулась на трассе Киев - Одесса
UA | RU
UA | RU
14 августа 2025, 17:13

Против блоггерши Мандзюк, которая учила своих детей избивать других детей за язык, возбудила уголовное дело

14 августа 2025, 17:13
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Скандал с украинской блоггершей Мандзюк получил продолжение

Как передает RegioNews, об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

"Началось досудебное расследование. Получил письмо-подтверждение от главного управления национальной полиции в Хмельницкой области", – написал он.

Напомним, в июле блогер Мандзюк заявила, что ее дети могут и "отпи*дить" другого ребенка, если он говорит на русском языке. При этом блоггер отметила, что не видит в этом проблемы.

Как сообщалось, блоггер Анна Алхим уехала с сыном за границу. При этом она добавила, что возвращаться в Украину не собирается.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
полиция скандал языковой скандал Гончаренко Алексей Алексеевич Мандзюк
В Киеве мужчина включал русскую музыку и кричал военному "Слава России"
13 августа 2025, 16:37
В Киевской области женщина осквернила мемориал на Аллее памяти Героев
12 августа 2025, 18:29
Все новости »
14 августа 2025
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Российская элита списком аляскинской делегации выдала себя с головой
13 августа 2025
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Офис Президента просчитался в своей попытке сыграть на теме молодежи
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
14 августа скончался львовский режиссер и заслуженный работник культуры Мирослав Мединский
14 августа 2025, 18:12
57-летнего жителя Днепра зарезали ради микроавтобуса и спрятали тело в фортификационном сооружении
14 августа 2025, 18:00
В Харьковской области пройдет онлайн-встреча между властью и бизнесом
14 августа 2025, 17:45
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
14 августа 2025, 17:35
Харьков и Бородянка присоединятся к тестированию 5G в Украине
14 августа 2025, 17:33
В Генштабе рассказали о ситуации в Донецкой области
14 августа 2025, 17:22
Актуальные рабочие места в Харьковской области - где платят больше всего
14 августа 2025, 17:16
Горные спасатели спасли двух туристов в Карпатах на Раховщине
14 августа 2025, 17:05
В Днепре улица превратилась в стихийный рынок: куча нарушений и горы мусора
14 августа 2025, 16:56
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Все публикации »
Вадим Денисенко
Павел Казарин
Валерий Чалый
Все блоги »