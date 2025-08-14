иллюстративное фото: из открытых источников

Как передает RegioNews, об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

"Началось досудебное расследование. Получил письмо-подтверждение от главного управления национальной полиции в Хмельницкой области", – написал он.

Напомним, в июле блогер Мандзюк заявила, что ее дети могут и "отпи*дить" другого ребенка, если он говорит на русском языке. При этом блоггер отметила, что не видит в этом проблемы.

Как сообщалось, блоггер Анна Алхим уехала с сыном за границу. При этом она добавила, что возвращаться в Украину не собирается.