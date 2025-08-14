Против блоггерши Мандзюк, которая учила своих детей избивать других детей за язык, возбудила уголовное дело
Скандал с украинской блоггершей Мандзюк получил продолжение
Как передает RegioNews, об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.
"Началось досудебное расследование. Получил письмо-подтверждение от главного управления национальной полиции в Хмельницкой области", – написал он.
Напомним, в июле блогер Мандзюк заявила, что ее дети могут и "отпи*дить" другого ребенка, если он говорит на русском языке. При этом блоггер отметила, что не видит в этом проблемы.
Как сообщалось, блоггер Анна Алхим уехала с сыном за границу. При этом она добавила, что возвращаться в Украину не собирается.
В Киеве мужчина включал русскую музыку и кричал военному "Слава России"Все новости »
13 августа 2025, 16:37В Киевской области женщина осквернила мемориал на Аллее памяти Героев
12 августа 2025, 18:29
14 августа 2025
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Российская элита списком аляскинской делегации выдала себя с головой
13 августа 2025
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Офис Президента просчитался в своей попытке сыграть на теме молодежи
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
14 августа скончался львовский режиссер и заслуженный работник культуры Мирослав Мединский
14 августа 2025, 18:1257-летнего жителя Днепра зарезали ради микроавтобуса и спрятали тело в фортификационном сооружении
14 августа 2025, 18:00В Харьковской области пройдет онлайн-встреча между властью и бизнесом
14 августа 2025, 17:45Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
14 августа 2025, 17:35Харьков и Бородянка присоединятся к тестированию 5G в Украине
14 августа 2025, 17:33В Генштабе рассказали о ситуации в Донецкой области
14 августа 2025, 17:22Актуальные рабочие места в Харьковской области - где платят больше всего
14 августа 2025, 17:16Горные спасатели спасли двух туристов в Карпатах на Раховщине
14 августа 2025, 17:05В Днепре улица превратилась в стихийный рынок: куча нарушений и горы мусора
14 августа 2025, 16:56
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Все блоги »