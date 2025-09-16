08:20  16 вересня
16 вересня 2025, 10:06

СБУ проводитиме масштабні безпекові заходи у Львові

16 вересня 2025, 10:06
Читайте также на русском языке
Фото: СБУ
Читайте также
на русском языке

З 16 до 18 вересня у Львові Служба безпеки України проводитиме контррозвідувальні (безпекові) заходи

Про це передає RegioNews із посиланням на СБУ.

До заходів також будуть залучені Нацполіція, патрульні, Нацгвардія, Держприкордонслужба та Військова служба правопорядку у ЗСУ.

Дії правоохоронців охоплять усе місто. Мета заходів – запобігання терористичним і диверсійним загрозам та підвищення безпеки громадян в умовах російської збройної агресії проти України.

Безпекові заходи відбуватимуться з урахуванням правового режиму воєнного стану.

Під час перевірок можливі обмеження руху, перевірка документів, огляд авто, територій і приміщень загального користування для виявлення заборонених предметів. За потреби проводитиметься додаткова перевірка осіб.

СБУ закликає мешканців та гостей міста з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати при собі документи та дотримуватися правил комендантської години.

Нагадаємо, раніше контррозвідка СБУ зірвала підготовку теракту у Львові, викривши двох неповнолітніх, які на замовлення російських спецслужб намагалися підірвати таунхаус, де проживав боєць Сил оборони.

