Подвійне вбивство на Львівщині: поліція працює на місці стрілянини в автосервісі
У селі Підрясне Львівського району сталася стрілянина в офісі автосервісу, внаслідок якої загинули двоє людей
Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.
Зазначається, інцидент стався сьогодні, 12 вересня, близько 12:00.
У приміщенні офісу автосервісу було виявлено тіла двох працівників із вогнепальними пораненнями.
Наразі на місці події працюють профільні служби. Обставини трагедії встановлюються.
Нагадаємо, 10 вересня у середмісті Івано-Франківська двоє чоловіків напали на нацгвардійця та завдали йому тілесних ушкоджень. За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження.
