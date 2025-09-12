16:49  12 вересня
Стрілянина в автосервісі на Львівщині: стали відомі нові подробиці
Цими вихідними в Україні буде доволі мінлива погода
На Житомирщині під час пожежі загинув чоловік
12 вересня 2025, 14:06

Подвійне вбивство на Львівщині: поліція працює на місці стрілянини в автосервісі

12 вересня 2025, 14:06
Фото: Національна поліція
У селі Підрясне Львівського району сталася стрілянина в офісі автосервісу, внаслідок якої загинули двоє людей

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, інцидент стався сьогодні, 12 вересня, близько 12:00.

У приміщенні офісу автосервісу було виявлено тіла двох працівників із вогнепальними пораненнями.

Наразі на місці події працюють профільні служби. Обставини трагедії встановлюються.

Нагадаємо, 10 вересня у середмісті Івано-Франківська двоє чоловіків напали на нацгвардійця та завдали йому тілесних ушкоджень. За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження.

