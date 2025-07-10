В результате ДТП перевернулся рейсовый автобус Львов-Прага: пассажиров госпитализировали

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Серьезная авария произошла вечером 9 июля на автодороге Львов-Шегини в селе Родатичи Львовского района. Пятерых пострадавших госпитализировали в больницу

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции во Львовской области, передает RegioNews.

По данным следствия, около 20:10 легковушка Audi А4 столкнулась с рейсовым автобусом Львов — Прага. В нем находились 65 пассажиров. В результате столкновения автобус съехал в кювет и опрокинулся.

"По состоянию на 21.30 в больницу доставлены пять человек", — говорится в сообщении.

Предварительно, легковушкой управлял 33-летний житель Львовского района, а автобусом — 49-летний житель Чернигова. В настоящее время продолжается следствие.