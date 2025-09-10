16:52  10 вересня
Депутата із Закарпаття підозрюють у незаконній торгівлі сигаретами
15:33  10 вересня
Погода в Україні 11 вересня – де очікуються дощі
13:15  10 вересня
На Полтавщині чоловік забив знайомого до смерті
10 вересня 2025, 20:41

Львів купить автобусів майже на 15 млн євро

10 вересня 2025, 20:41
фото: Львівська міська рада
У Львові уклали угоду з місцевим виробником «Електрон» про закупівлю 48 нових автобусів

Як передає RegioNews, про це повідомила Львівська міська рада.

"Сьогодні у Ратуші підписали договір із місцевим виробником "Електро” на закупівлю 48 сучасних низькопідлогових автобусів для Львова. Це стало можливим завдяки кредиту Європейського інвестиційного банку, на який місто чекало з 2018 року. І після всіх процедур лише тепер можемо втілити його в життя", – йдеться у повідомленні.

Автобуси будуть оснащені кондиціонерами, пандусами, місцями для людей на кріслах колісних. Кожен автобус вміщатиме до 100 пасажирів.

Вартість одного автобуса становить приблизно 300 тисяч євро з податками. Таким чином, за всі автобуси доведеться сплатити 14,4 мільйона євро.

Нагадаємо, у липні перекинувся рейсовий автобус Львів-Прага. ДТП сталась на Львівщині. П’ятьох потерпілих госпіталізували.

10 вересня 2025
07 серпня 2025
