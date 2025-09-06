Фото: полиция

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Мужчина поставил люльку с младенцем на крышу своего автомобиля Volkswagen Passat и уехал, забыв о ребенке. На ходу люлька упала на обочину, но водитель этого не заметил и продолжил движение.

Это увидели прохожие – они вызвали "скорую" и полицию. У ребенка, которому еще нет полутора месяцев, врачи диагностировали ушибы и другие травмы.

Полицейские объявили отцу подозрение по ч. 1 ст. 135 УК Украины (оставление в опасности). Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Напомним, днем 2 сентября в Ровенской области 5-летняя девочка выпала из окна шестого этажа на крышу парикмахерской. Ребёнок в больнице в тяжелом, но стабильном состоянии.