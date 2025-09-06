Во Львове отец забыл люльку с младенцем на крыше авто: она упала во время движения
Инцидент произошел 5 сентября на улице Казацкой во Львове. Отцу объявили подозрение
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Мужчина поставил люльку с младенцем на крышу своего автомобиля Volkswagen Passat и уехал, забыв о ребенке. На ходу люлька упала на обочину, но водитель этого не заметил и продолжил движение.
Это увидели прохожие – они вызвали "скорую" и полицию. У ребенка, которому еще нет полутора месяцев, врачи диагностировали ушибы и другие травмы.
Полицейские объявили отцу подозрение по ч. 1 ст. 135 УК Украины (оставление в опасности). Ему грозит до двух лет лишения свободы.
