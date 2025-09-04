Фото: ГСЧС

Огонь возник в одной из машин и быстро перекинулся на автомобили, припаркованные рядом. На момент прибытия спасателей горели семь авто.

Огнеборцы потушили пожар. Причины возгорания устанавливают специалисты.

