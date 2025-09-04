Фото: ДСНС

Про це передає RegioNews із посиланням на ДСНС.

Вогонь виник в одній з машин і швидко перекинувся на автівки, припарковані поруч. На момент прибуття рятувальників горіли сім авто.

Вогнеборці загасили пожежу. Причини займання встановлюють фахівці.

Нагадаємо, у Кривому Розі правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом загибелі двох дітей – дівчаток віком 2 та 5 років – внаслідок пожежі у квартирі, що сталася в Металургійному районі міста.