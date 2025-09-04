На Львівщині біля польського кордону згоріли сім автівок
Пожежа сталася вдень 3 вересня у селі Шегині Яворівського району
Про це передає RegioNews із посиланням на ДСНС.
Вогонь виник в одній з машин і швидко перекинувся на автівки, припарковані поруч. На момент прибуття рятувальників горіли сім авто.
Вогнеборці загасили пожежу. Причини займання встановлюють фахівці.
Нагадаємо, у Кривому Розі правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом загибелі двох дітей – дівчаток віком 2 та 5 років – внаслідок пожежі у квартирі, що сталася в Металургійному районі міста.
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
Метровий гельмінт через суші: у Львові вперше виявили рідкісне паразитарне захворювання у дитини
04 вересня 2025, 12:59Тримався понад 40 років: у Тернополі зафіксували температурний рекорд
04 вересня 2025, 12:54Хотіли розібрати трофейний дрон: на Харківщині загинули двоє чоловіків, ще двоє – поранені
04 вересня 2025, 12:41Окупанти вдарили по Біленькому на Запоріжжі: пошкоджені будинки, ЛЕП та газогін
04 вересня 2025, 12:36Рада ухвалила рішення про відновлення трансляцій засідань
04 вересня 2025, 12:13Росіяни вдарили артилерією по Оріхову на Запоріжжі: двоє поранених
04 вересня 2025, 11:59На Рівненщині 5-річна дівчинка випала з вікна шостого поверху на дах перукарні
04 вересня 2025, 11:52Пограбував військового на візку: у Києві затримали зловмисника
04 вересня 2025, 11:44Кількість постраждалих внаслідок атаки на Запоріжжя збільшилася: в ОВА показали наслідки
04 вересня 2025, 11:40
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Всі блоги »