Фото: Львів. Містобудування

Про це повідомляє "Львів. Містобудування", передає RegioNews.

За інформацією Франківської районної адміністрації, власниця квартири на шостому поверсі розширила житлову площу, добудувавши ще один поверх на будинку за адресою вулиця Червона, 19. Будинок за документами введено в експлуатацію у 2023 році як шестиповерховий.

За чинним законодавством, будь-які надбудови потребують погодження містобудівних умов, розробки проєктної документації та її експертизи. Також необхідний офіційний дозвіл на проведення будівельних робіт. Проте до Львівської міської ради жодних звернень щодо цієї надбудови не надходило.

На шостому поверсі багатоповерхівки помітили надбудову

Наразі власницю квартири запросили на комісію Інспекції ДАБК 2 вересня для з'ясування обставин. Через дію мораторію на перевірки будівництва Інспекція звернеться до центрального офісу у Києві для отримання дозволу на проведення контролю.

