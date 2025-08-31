18:15  30 серпня
Синоптики розповіли, яким буде останній день літа
10:02  31 серпня
Мешканець Полтавщини намагався перевезти через кордон колекцію старовинних монет
10:27  31 серпня
Нічна ДТП на Миколаївщині: три загиблих у мікроавтобусі, серед них підліток
31 серпня 2025, 13:36

У Львові власниця квартири самовільно добудувала поверх у багатоповерхівці

31 серпня 2025, 13:36
Фото: Львів. Містобудування
Виявили самовільну надбудову на багатоповерховому житловому будинку

Про це повідомляє "Львів. Містобудування", передає RegioNews.

За інформацією Франківської районної адміністрації, власниця квартири на шостому поверсі розширила житлову площу, добудувавши ще один поверх на будинку за адресою вулиця Червона, 19. Будинок за документами введено в експлуатацію у 2023 році як шестиповерховий.

За чинним законодавством, будь-які надбудови потребують погодження містобудівних умов, розробки проєктної документації та її експертизи. Також необхідний офіційний дозвіл на проведення будівельних робіт. Проте до Львівської міської ради жодних звернень щодо цієї надбудови не надходило.

На шостому поверсі багатоповерхівки помітили надбудову

Наразі власницю квартири запросили на комісію Інспекції ДАБК 2 вересня для з'ясування обставин. Через дію мораторію на перевірки будівництва Інспекція звернеться до центрального офісу у Києві для отримання дозволу на проведення контролю.

Раніше повідомлялося, на Хмельниччині двох колишніх посадовців підозрюють у привласненні понад 11 млн грн під час забудови лікарняного корпусу. За даними слідства, договір із будівельною компанією уклали без дозволу місцевої влади.

Львів строительство багатоповерхівка незаконне будівництво перевірка приміщення
