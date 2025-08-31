18:15  30 августа
Синоптики рассказали, каким будет последний день лета
10:02  31 августа
Житель Полтавщины пытался перевезти через границу коллекцию старинных монет
10:27  31 августа
Ночное ДТП в Николаевской области: три погибших в микроавтобусе, среди них подросток
31 августа 2025, 10:02

Житель Полтавщины пытался перевезти через границу коллекцию старинных монет

31 августа 2025, 10:02
Фото: ГПСУ
При осмотре автомобиля инспекторы обнаружили пакет с монетами

Об этом сообщает ГПСУ, передает RegioNews.

В пункте пропуска "Шегини" военнослужащие 7-го пограничного Карпатского отряда обнаружили у путешественника 33 старинные монеты XIX-XX веков. Мужчина пытался пересечь границу через "зеленый коридор", где обычно проходят те, кто не имеет запрещенных для перевозки предметов.

По словам 28-летнего жителя Полтавщины, он получил их в Польше и планировал передать знакомым на родине.

Среди изъятых предметов - монеты Австрии, Австро-Венгрии, Германии, Италии и США. Все они переданы на экспертизу для установления культурной и исторической ценности. На нарушителя составлен протокол, дальнейшую судьбу находки будут определять соответствующие службы.

Ранее сообщалось, на границе с Польшей пограничники пресекли попытку вывоза старинных монет. При досмотре автомобиля у 47-летней женщины обнаружили 29 монет XVIII-XX веков и более 23 тысяч долларов.

