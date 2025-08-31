18:15  30 августа
Синоптики рассказали, каким будет последний день лета
10:02  31 августа
Житель Полтавщины пытался перевезти через границу коллекцию старинных монет
10:27  31 августа
Ночное ДТП в Николаевской области: три погибших в микроавтобусе, среди них подросток
UA | RU
UA | RU
31 августа 2025, 09:08

Массированная ночная атака: 142 дрона по Украине, есть попадания в 10 громадах

31 августа 2025, 09:08
Читайте також українською мовою
Фото: иллюстративное
Читайте також
українською мовою

В ночь на 31 августа Украина снова подверглась массированной атаке беспилотников

Об этом сообщают Воздушные Силы ВС Украины, передает RegioNews.

Враг выпустил 142 дрона-камикадзе типа Shahed, а также беспилотники-имитаторы различных моделей. Запуск происходил с территории России - из направлений Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск - и из временно оккупированного Крыма, из района Чауда.

К отражению удара были привлечены подразделения противовоздушной обороны, в частности зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы, системы радиоэлектронной борьбы и подразделения беспилотных систем. По предварительным данным, по состоянию на 9 утра защитникам удалось уничтожить 126 вражеских дронов.

В то же время зафиксировано 16 попаданий ударных беспилотников в десяти населенных пунктах страны. В шести случаях обломки сбитых аппаратов падали на территории громад, что привело к локальным повреждениям.

Напомним, в результате ночной атаки дронами на Одесскую область без света остались более 29 тысяч абонентов. Тогда была повреждена энергетическая инфраструктура и зафиксирован один пострадавший.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина атака дроны Shahed ПВО повреждения громада
Атака дронами на Одесскую область: обесточены более 29 тысяч абонентов, есть пострадавший
31 августа 2025, 08:55
Вражеский удар по Запорожью: количество раненых возросло до 30
30 августа 2025, 17:53
Россияне обстреляли рынок на Днепропетровщине: пострадали четыре человека
30 августа 2025, 16:34
Все новости »
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
Во Львове владелица квартиры самовольно достроила этаж в многоэтажке
31 августа 2025, 13:36
Очереди на границе со Словакией: украинцам советуют выбирать другие пункты пропуска
31 августа 2025, 13:01
Инцидент в Черном море: гражданское судно подорвалось возле Одессы
31 августа 2025, 12:40
Украинцев в Германии могут полностью лишить помощи: кто рискует остаться без выплат
31 августа 2025, 11:59
Россия обстреляла Херсон: есть погибший, четверо раненых, среди них полицейские
31 августа 2025, 11:24
В Одесской области мэр Рени попал в ДТП: погибла мать, пятилетний сын в больнице
31 августа 2025, 10:55
Ночное ДТП в Николаевской области: три погибших в микроавтобусе, среди них подросток
31 августа 2025, 10:27
Житель Полтавщины пытался перевезти через границу коллекцию старинных монет
31 августа 2025, 10:02
Атака дронами на Одесскую область: обесточены более 29 тысяч абонентов, есть пострадавший
31 августа 2025, 08:55
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Все публикации »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадий Друзенко
Все блоги »