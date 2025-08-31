Фото: иллюстративное

В ночь на 31 августа Украина снова подверглась массированной атаке беспилотников

Об этом сообщают Воздушные Силы ВС Украины, передает RegioNews.

Враг выпустил 142 дрона-камикадзе типа Shahed, а также беспилотники-имитаторы различных моделей. Запуск происходил с территории России - из направлений Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск - и из временно оккупированного Крыма, из района Чауда.

К отражению удара были привлечены подразделения противовоздушной обороны, в частности зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы, системы радиоэлектронной борьбы и подразделения беспилотных систем. По предварительным данным, по состоянию на 9 утра защитникам удалось уничтожить 126 вражеских дронов.

В то же время зафиксировано 16 попаданий ударных беспилотников в десяти населенных пунктах страны. В шести случаях обломки сбитых аппаратов падали на территории громад, что привело к локальным повреждениям.

Напомним, в результате ночной атаки дронами на Одесскую область без света остались более 29 тысяч абонентов. Тогда была повреждена энергетическая инфраструктура и зафиксирован один пострадавший.