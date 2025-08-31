Фото: ДПСУ

Про це повідомляє ДПСУ, передає RegioNews.

У пункті пропуску "Шегині" військовослужбовці 7-го прикордонного Карпатського загону виявили у подорожнього 33 старовинні монети XIX-XX століть. Чоловік намагався перетнути кордон через "зелений коридор", де зазвичай проходять ті, хто не має заборонених для перевезення предметів.

За словами 28-річного мешканця Полтавщини, він отримав їх у Польщі й планував передати знайомим на батьківщині.

Серед вилучених предметів - монети Австрії, Австро-Угорщини, Німеччини, Італії та США. Усі вони передані на експертизу для встановлення культурної та історичної цінності. На порушника складено протокол, подальшу долю знахідки визначатимуть відповідні служби.

Раніше повідомлялося, на кордоні з Польщею прикордонники зупинили спробу вивезення старовинних монет. Під час огляду автомобіля у 47-річної жінки знайшли 29 монет XVIII-XX століть та понад 23 тисячі доларів.