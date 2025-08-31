18:15  30 серпня
Синоптики розповіли, яким буде останній день літа
16:04  30 серпня
У Києві чоловік випав із 19-го поверху і приземлився на дах автомобіля
10:37  30 серпня
Смертельна пожежа на Полтавщині: у будинку виявили тіло чоловіка
UA | RU
UA | RU
31 серпня 2025, 10:02

Мешканець Полтавщини намагався перевезти через кордон колекцію старовинних монет

31 серпня 2025, 10:02
Читайте также на русском языке
Фото: ДПСУ
Читайте также
на русском языке

Під час огляду автомобіля інспектори знайшли пакунок із монетами

Про це повідомляє ДПСУ, передає RegioNews.

У пункті пропуску "Шегині" військовослужбовці 7-го прикордонного Карпатського загону виявили у подорожнього 33 старовинні монети XIX-XX століть. Чоловік намагався перетнути кордон через "зелений коридор", де зазвичай проходять ті, хто не має заборонених для перевезення предметів.

За словами 28-річного мешканця Полтавщини, він отримав їх у Польщі й планував передати знайомим на батьківщині.

Серед вилучених предметів - монети Австрії, Австро-Угорщини, Німеччини, Італії та США. Усі вони передані на експертизу для встановлення культурної та історичної цінності. На порушника складено протокол, подальшу долю знахідки визначатимуть відповідні служби.

Раніше повідомлялося, на кордоні з Польщею прикордонники зупинили спробу вивезення старовинних монет. Під час огляду автомобіля у 47-річної жінки знайшли 29 монет XVIII-XX століть та понад 23 тисячі доларів.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна прикордонники Шегіні монета колекція історична цінність
Масована нічна атака: 142 дрони по Україні, є влучання у 10 громадах
31 серпня 2025, 09:08
Синоптики розповіли, яким буде останній день літа
30 серпня 2025, 18:15
Польща депортувала 15 українців за правопорушення: деталі
30 серпня 2025, 15:07
Всі новини »
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
Нічна ДТП на Миколаївщині: три загиблих у мікроавтобусі, серед них підліток
31 серпня 2025, 10:27
Масована нічна атака: 142 дрони по Україні, є влучання у 10 громадах
31 серпня 2025, 09:08
Атака дронами на Одещину: знеструмлено понад 29 тисяч абонентів, є постраждалий
31 серпня 2025, 08:55
Синоптики розповіли, яким буде останній день літа
30 серпня 2025, 18:15
Ворожий удар по Запоріжжю: кількість поранених зросла до 30
30 серпня 2025, 17:53
У Києві у сміттєвий бак викинули цуценят стаффордширського тер'єра
30 серпня 2025, 17:47
Зеленський повідомив про хід розслідування вбивства Парубія
30 серпня 2025, 17:10
Глава МЗС Польщі назвав Парубія одним із найкращих синів України
30 серпня 2025, 17:00
Росіяни обстріляли ринок на Дніпропетровщині: постраждали чотири людини
30 серпня 2025, 16:34
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадій Друзенко
Всі блоги »