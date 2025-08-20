Украинка пыталась вывезти в Польшу коллекцию старинных монет
На пункте пропуска "Угринов – Долгобычев" таможенники остановили женщину, пытавшуюся вывезти из страны старинные монеты и незадекларированную валюту
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Львовскую таможню.
Во время осмотра автомобиля Renault Kangoo у 47-летней женщины обнаружили 29 монет, самая древняя из которых датирована 1767 годом, а также более 23 тысяч долларов.
Монеты, которые могут иметь историческую ценность, изъяли для проведения экспертизы. Часть наличных, которая не превышала разрешенный законом лимит в 10 тысяч евро, вернули владелице. Остальные 11,3 тыс. долларов (эквивалент почти 9,7 тыс. евро по курсу НБУ по состоянию на 18 августа) – изъяли до решения суда.
По данному факту составлены административные протоколы по ч. 3 и ч. 1 ст. 471 Таможенного кодекса Украины.
