Фото: Львовская таможня

На пункте пропуска "Угринов – Долгобычев" таможенники остановили женщину, пытавшуюся вывезти из страны старинные монеты и незадекларированную валюту

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Львовскую таможню .

Во время осмотра автомобиля Renault Kangoo у 47-летней женщины обнаружили 29 монет, самая древняя из которых датирована 1767 годом, а также более 23 тысяч долларов.

Монеты, которые могут иметь историческую ценность, изъяли для проведения экспертизы. Часть наличных, которая не превышала разрешенный законом лимит в 10 тысяч евро, вернули владелице. Остальные 11,3 тыс. долларов (эквивалент почти 9,7 тыс. евро по курсу НБУ по состоянию на 18 августа) – изъяли до решения суда.

По данному факту составлены административные протоколы по ч. 3 и ч. 1 ст. 471 Таможенного кодекса Украины.

