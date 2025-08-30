Синоптики рассказали, каким будет последний день лета

Иллюстративное фото: из открытых источников

В воскресенье, 31 августа, в Украине прогнозируется в основном теплая и сухая погода. На всей территории ожидается небольшая облачность без осадков, за исключением крайнего запада страны, где местами возможны кратковременные дожди и грозы

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, передает RegioNews.

Ветер будет юго-восточный и восточный со скоростью 5-10 м/с. Температура на юге и юго-востоке ночью составит 17-22°, а днем повысится до 29-34°.

На остальной территории ночью температура будет колебаться между 13-18°, днем – 26-31°. В Карпатах ночью будет прохладнее – 9-14°, а днем – 20-25°.

В Киевской области и Киеве ожидается ясная погода без осадков. Ветер юго-восточный, скоростью 5-10 м/с. Температура в Киевской области ночью будет 13-18 °, а днем – 26-31 °.

В столице ночью температура будет 16-18°, днем – около 30°.

Напомним, 25 августа в Буковине зафиксировали 5-градусный мороз. Резкое похолодание зафиксировали в горном селе Верхний Яловец.

Ранее синоптик Игорь Кибальчич предупредил, что ночи станут холоднее, а дневная температура все еще будет теплой.