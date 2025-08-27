10:23  27 серпня
На Вінниччині прикордонники затримали креативного порушника
До кінця року на Запоріжжі працюватимуть 24 підземні школи
На Миколаївщині чоловік відкрив стрілянину з автомата на пляжі
27 серпня 2025, 09:59

Аварія на Львівщині: 15-річний мотоцикліст не розминувся з авто

27 серпня 2025, 09:59
Фото: Національна поліція
У місті Рудки Самбірського району Львівської області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди травмовано неповнолітнього мотоцикліста. Аварія сталася 26 серпня близько 14:50 на вулиці Чорновола

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За попередніми даними, зіткнулися мотоцикл Kovi, яким керував 15-річний житель одного з сіл району, та легковий автомобіль Skoda Fabia під керуванням 56-річного мешканця Нового Роздолу.

У результаті зіткнення підліток отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.

Слідчі Самбірського районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження.

Поліція встановлює всі обставини інциденту.

Нагадаємо, з початку 2025 року у Волинській області зареєстровано понад 300 дорожньо-транспортних пригод за участю неповнолітніх. Близько половини цих ДТП сталися під час керування мопедами, скутерами, мотоциклами та двоколісним електротранспортом.

